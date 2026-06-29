Danh tính người mẹ bảo con trai dừng xe giữa cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông

Sáng 29/6, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể một người phụ nữ nhảy xuống sông Ba từ cầu Đà Rằng.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân thông tin, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 29/6, anh Trần Kim Q. (SN 2002, trú tại khu phố Phú Đông 1, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy chở mẹ ruột là bà Trương Thị G. (SN 1971) sang thăm mẹ ruột của bà G. ở khu phố Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Khi đi qua cầu Đà Rằng, bà G. bất ngờ nói con trai dừng xe máy. Sau đó, người phụ nữ leo qua lan can cầu, nhảy xuống sông Đà Rằng.

Hiện trường vụ việc người phụ nữ nhảy xuống sông Ba - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi nhận được tin báo, 7 cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CN-CH khu vực 8 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã được điều động đến hiện trường, mang theo phao, xuồng hơi, bình hơi lên xe chuyên dụng, phối hợp Công an phường Phú Yên và người dân địa phương tìm kiếm.

Đến 7 giờ 30 phút, đã không có phép màu nào xảy ra khi thi thể bà G. được tìm thấy ở phía hữu ngạn hạ lưu sông Đà Rằng, cách cầu Đà Rằng về phía Đông khoảng 1,2km. Gia đình nạn nhân cho biết, trước đó người phụ nữ lâm bệnh nên rất có thể nạn nhân lâm vào tình trạng bất ổn về tâm lý, dẫn đến hành động tiêu cực.

Trên mạng xã hội, nhiều người gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân, mong người thân sớm vượt qua mất mát.

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