Sáng 17/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng, Nghệ An cho biết lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một tài xế tử vong nghi đột quỵ, xe lao xuống ruộng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 17/8, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng, Nghệ An cho biết lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một tài xế tử vong nghi đột quỵ, xe lao xuống ruộng.

Nạn nhân tử vong là ông N.M.Ph. - 57 tuổi, ngụ xã Tân Phú, Nghệ An. Thời điểm gặp nạn ông Ph. là tài xế chạy xe dịch vụ.

Cột mốc bên đường bị húc đổ trước khi xe lao xuống ruộng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 5h50 sáng cùng ngày, ông Ph. chạy xe từ xã Tân Phú qua xã Nghĩa Đồng đón khách. Khi đi được khoảng 1km thì ông Ph. có dấu hiệu bất tỉnh, lao xe xuống ruộng bên đường.

Sau đó, hành khách ngồi cùng xe thông tin cho nhân viên Trạm Y tế xã Nghĩa Đồng và đưa ông Ph. về trạm để cấp cứu.

Tuy nhiên thời điểm đến trạm bác sĩ kiểm tra, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, nhịp tim không còn, đồng tử đã giãn, xác định ông Ph. đã tử vong ngoại trạm.

Trạm Y tế xã Nghĩa Đồng đã báo cáo chính quyền địa phương, công an, liên hệ người nhà đến làm việc và đưa người tử vong về nhà để an táng.

Hiện trường vụ tai nạn cho thấy một phần đầu của chiếc xe bị hư hỏng. Một số cột mốc giao thông bên đường bị húc đổ.

Ngôi nhà liền kề ba tầng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt Khoảng 7h20 ngày 17/8, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà liền kề số 20-TT3B, Khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

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