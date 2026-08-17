Tài xế xe dịch vụ nghi đột quỵ tử vong, xe lao xuống ruộng

Đời sống 17/08/2026 15:55

Sáng 17/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng, Nghệ An cho biết lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một tài xế tử vong nghi đột quỵ, xe lao xuống ruộng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 17/8, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng, Nghệ An cho biết lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một tài xế tử vong nghi đột quỵ, xe lao xuống ruộng.

Nạn nhân tử vong là ông N.M.Ph. - 57 tuổi, ngụ xã Tân Phú, Nghệ An. Thời điểm gặp nạn ông Ph. là tài xế chạy xe dịch vụ.

Tài xế xe dịch vụ nghi đột quỵ tử vong, xe lao xuống ruộng - Ảnh 1
Cột mốc bên đường bị húc đổ trước khi xe lao xuống ruộng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 5h50 sáng cùng ngày, ông Ph. chạy xe từ xã Tân Phú qua xã Nghĩa Đồng đón khách. Khi đi được khoảng 1km thì ông Ph. có dấu hiệu bất tỉnh, lao xe xuống ruộng bên đường.

Sau đó, hành khách ngồi cùng xe thông tin cho nhân viên Trạm Y tế xã Nghĩa Đồng và đưa ông Ph. về trạm để cấp cứu.

Tuy nhiên thời điểm đến trạm bác sĩ kiểm tra, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, nhịp tim không còn, đồng tử đã giãn, xác định ông Ph. đã tử vong ngoại trạm.

 

Trạm Y tế xã Nghĩa Đồng đã báo cáo chính quyền địa phương, công an, liên hệ người nhà đến làm việc và đưa người tử vong về nhà để an táng.

Hiện trường vụ tai nạn cho thấy một phần đầu của chiếc xe bị hư hỏng. Một số cột mốc giao thông bên đường bị húc đổ.

Ngôi nhà liền kề ba tầng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Ngôi nhà liền kề ba tầng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Khoảng 7h20 ngày 17/8, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà liền kề số 20-TT3B, Khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Xem thêm
Từ khóa:   Tài xế ô tô đột quỵ tin moi tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 1 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 2 giờ 45 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 3 giờ 45 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 4 giờ 45 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 5 giờ 45 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội