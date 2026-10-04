Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Trong tuần mới 5 đến 11/10, có Tương Xung dự báo những xung đột liên quan tới chuyện tiền bạc xuất hiện. Nếu bạn quá gay gắt và cứng nhắc thì bạn sẽ không lấy lại được tiền của mình, do đó tốt hơn hết là khéo léo hơn bạn nhé.

Đây cũng là ngày tuổi Tỵ nên từ tốn quan sát thay vì vội vã đánh giá và kết luận nhất là khi có Kiếp Tài ảnh hưởng. Có những thứ thực ra không hề giống như những gì chúng thể hiện ở vẻ ngoài đâu. Hãy tỉnh táo và nhạy bén hơn nhé.

Hỏa - Thủy xung khắc dự báo một số niềm tin của bạn vụn vỡ, bạn cần phải đối mặt thay vì nói lời hờn trách. Bạn cần mạnh mẽ bước qua giai đoạn này và chấp nhận sự vô thường của cuộc sống, sự thay đổi đôi khi là cần thiết để bạn có cơ hội đón điều tốt đẹp hơn sẽ tới.

Con giáp tuổi Dậu

Trong tuần mới 5 đến 11/10, tuổi Dậu có những suy nghĩ luẩn quẩn, bất an, làm việc gì cũng dang dở. Chính cảm giác bồn chồn, đứng ngồi không yên khiến bản mệnh khó có thể tập trung vào công việc hiện tại. Lời khuyên cho con giáp này là hãy hành động và dừng việc suy nghĩ lại, tâm trạng của bản mệnh sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay, bản mệnh có thể gặp rắc rối từ những thông tin sai lệch hay lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí, bản mệnh còn có thể vấp phải sự phản ứng gay gắt từ người khác. Con giáp này nên chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình.

Trong tình cảm, có vẻ con giáp này cũng không được may mắn cho lắm vào hôm nay. Hai người không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, vì thế đôi bên nên nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột, cãi vã gây mệt mỏi cho cả hai.

Con giáp tuổi Mùi

Trong tuần mới 5 đến 11/10, hung tinh tác động nên tuổi Mùi rất dễ bị người khác soi mói, phán xét, song hãy cứ thư giãn và thực hiện những gì khiến bản thân thích thú. Hãy chứng minh rằng những điều tiêu cực sẽ không bao giờ có thể làm mình gục ngã, thậm chí bản thân còn có ý chí mạnh mẽ, phấn đấu nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra thay vì im lặng, tuổi Mùi cũng có thể thẳng thắn góp ý với đối phương, giải thích vấn đề để tránh những lời đồn đoán bịa đặt sai sự thật về mình bị lan xa. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến đổi không thể lường trước. Đừng để người khác làm xáo trộn cuộc sống của mình.

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