TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định diện tích cháy khoảng 700m² trên tổng diện tích xưởng khoảng 1.000m².

Theo thông tin báo Dân trí, sáng 4/10, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một xưởng nội thất ở phường Tân Tạo, TPHCM.

Khoảng 4h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại xưởng nội thất tại đường số 1, đoạn giao với đường Trần Văn Giàu.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân trí.

Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh lập tức tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Thời điểm xảy ra sự cố, bên trong nhà xưởng không có công nhân làm việc. Do gặp nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát rồi bao trùm toàn bộ khu vực xưởng.

Theo thông tin báo Tiền Phong, nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 9, Công an TPHCM điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức tiếp cận và phun nước dập lửa từ nhiều hướng.

Đến gần 8 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Ảnh: Báo Dân trí.

Đến gần 8 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, bên trong công ty vẫn còn nhiều vị trí âm ỉ, khói trắng tiếp tục bốc lên. Lực lượng cứu hỏa duy trì phun nước làm mát, dập tàn để ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện lãnh đạo địa phương xác nhận vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại về tài sản được cơ quan công an điều tra, thống kê.

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy Tại hiện trường, lực lượng chức năng tổ chức trinh sát, xác định vị trí cháy, triển khai đội hình phun nước khống chế ngọn lửa, đồng thời phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở xử lý các khu vực có nguy cơ cháy lan.

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