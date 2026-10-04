Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Hôm nay, ngày 4/10/2026 giá vàng trong nước ghi nhận một tuần đi xuống cùng chiều thế giới khiến người mua lỗ nặng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 4/10, giá vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng. Cộng với chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần lỗ 3,9 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng nhẫn số 9 tại SJC cũng giảm 900.000 đồng sau một tuần khi còn được mua vào 140 triệu đồng và bán ra xuống 143 triệu đồng. Người mua vàng nhẫn SJC sau một tuần cũng lỗ 3,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn tại Doji được mua vào 139,5 triệu đồng và bán ra 143,5 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với cuối tuần trước; Bảo Tín Minh Châu cũng giảm gần 2 triệu đồng khi mua vào xuống 139,5 triệu đồng và bán ra 143,5 triệu đồng. Đáng chú ý, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại các công ty này vẫn tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng nên người mua bị lỗ đến 5 triệu đồng/lượng sau một tuần. Nếu so với với hai tuần trước vàng miếng SJC có giá bán ra là 147,6 triệu đồng/lượng thì đến nay người mua vào đã bị lỗ tổng cộng hơn 7 triệu đồng. Còn những người đã mua vàng nhẫn ở các công ty như Doji, Bảo Tín Minh Châu thì mức lỗ sau nửa tháng lên đến 8,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sụt giảm trong tuần khiến người mua lỗ nặng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, khi báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10. Giá vàng giao ngay giảm hơn 3% trong tuần. Áp lực bán gia tăng sau khi giá vàng không giữ được mốc 4.200 USD/ounce sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với dự báo.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi tiền lương bình quân theo giờ chỉ tăng 0,1%. Những số liệu này làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, song chưa đủ để thúc đẩy giá vàng phục hồi. Theo Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh tại XS, diễn biến giá vàng cho thấy thị trường vẫn giằng co giữa hai nhóm yếu tố. Một bên là nền kinh tế có dấu hiệu suy yếu, bên còn lại là lợi suất trái phiếu và lạm phát vẫn ở mức cao. Số liệu việc làm yếu tạo cơ sở để thị trường giảm kỳ vọng thắt chặt tiền tệ, nhưng vàng chưa có tín hiệu kỹ thuật đủ mạnh để xác nhận xu hướng tăng trở lại. Diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào mức độ suy yếu của thị trường lao động và khả năng kéo lợi suất trái phiếu đi xuống. Bill Adams, Kinh tế trưởng Mỹ tại Fifth Third Commercial Bank, cho rằng báo cáo việc làm tháng 9 chưa đủ yếu để khiến Fed chuyển trọng tâm khỏi lạm phát. Các số liệu CPI, PPI tháng 9, giá nhiên liệu và diễn biến địa chính trị trước cuộc họp cuối tháng 10 có thể tác động lớn hơn tới quyết định lãi suất tiếp theo. Một số dữ liệu tăng trưởng cho thấy kinh tế Mỹ chưa suy yếu rõ rệt. Trước đó, Cục Phân tích Kinh tế Mỹ cho biết GDP tăng 2,2%, cao hơn đáng kể so với dự báo. Tăng trưởng quý I cũng được điều chỉnh tăng lên 2,5%. Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.141 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.172 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng Hôm nay, ngày 3/10/2026, giá vàng thế giới chốt tuần tiếp tục đà suy yếu. Trong nước, vàng miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn đồng/lượng.

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