Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tổ chức trinh sát, xác định vị trí cháy, triển khai đội hình phun nước khống chế ngọn lửa, đồng thời phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở xử lý các khu vực có nguy cơ cháy lan.

Theo thông tin báo Dân trí, khuya 2/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP Đồng Nai) vẫn đang phun nước để dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty dệt may ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 (phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, khi thấy lửa bùng lên tại nhà xưởng trong công ty chuyên về mặt hàng sợi, dệt vải ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, nhiều công nhân liền hô hoán dập lửa. Lúc này, lực lượng chữa cháy tại chỗ cố gắng khống chế nhưng bất thành.

Lửa bùng cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét, nhiều công nhân đứng xa vẫn thấy rõ. Diện tích nhà xưởng bị cháy khoảng 1.000m2.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân trí.

Chia sẻ trên VNExpress, Anh Vỹ, công nhân đang làm việc ở cạnh vụ cháy, cho biết lửa bốc cao cuồn cuộn như xăng dầu, nhiều người trong xưởng cố gắng vận chuyển đồ đạc ra ngoài. "Lửa lớn kèm nhiều tiếng nổ nên không ai dám lại gần", anh Vỹ nói.

Công an Đồng Nai huy động hơn 10 xe chuyên dụng cùng hàng trăm chiến sĩ đến dập lửa. Do công ty rộng, lực lượng chức năng chia ra nhiều mũi phun nước để khống chế ngọn lửa, không cho cháy lan.

Cơ quan chức năng phường Nhơn Trạch phong tỏa nhiều tuyến đường ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 để tiếp nước chữa cháy.

Đến 23h, đám cháy cơ bản được kiểm soát, không còn khả năng cháy lan. Hiện, cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy.

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