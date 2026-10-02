TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 02/10/2026 10:37

Trong cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh, một cổng chào bằng thép ở TP.HCM bất ngờ đổ sập xuống đường.

Theo thông tin báo Tiền Phong, khoảng 18h30 hôm nay (1/10), mưa to kèm gió mạnh trút xuống khu vực phường Bình Dương, TPHCM, khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ.

Trong lúc mưa to gió lớn, một cổng chào bằng thép trên đường Huỳnh Văn Lũy bất ngờ đổ sập, chắn ngang mặt đường.

Cổng chào cao khoảng 5m, rộng 20m, nằm tại đoạn giao với đường Phạm Ngọc Thạch. Công trình đổ xuống ngay trên phần đường dành cho phương tiện lưu thông, khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có mưa rất to, kèm gió giật mạnh. Cổng chào nằm cách khu vực đèn tín hiệu giao thông khoảng 10 m.

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Theo báo VNExpress, anh Hà, sống gần hiện trường, thời điểm cổng chào đổ, khu vực có mưa và gió rất mạnh. Công trình nằm cách khu vực đèn đỏ khoảng 10 m. Lúc xảy ra sự cố, đường vắng người.

Sau sự cố, tuyến đường không thể lưu thông, người dân phải đi vòng qua các tuyến khác.

Lãnh đạo UBND phường Bình Dương cho biết sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến xử lý. Đến 20h, cổng chào đã được cắt điện, dọn dẹp, người dân qua lại bình thường.

TP HCM những ngày qua bước vào cao điểm mùa mưa. Mưa xuất hiện trên diện rộng, gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường và khu dân cư. Dự báo những ngày tới, địa phương tiếp tục có mưa lớn vào chiều tối, tăng cả diện và lượng.

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Mưa có thể kéo dài trong ngày, tập trung chủ yếu từ trưa, chiều đến tối và có thể tiếp diễn trong đêm. Nhiều khu vực có nguy cơ ngập sâu, trong đó có TPHCM.

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