Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 02/10/2026 08:40

3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của ng‏‏ười ‏‏tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng như ý và thuận lợi. Bản mệnh chuẩn bị đón nhiều tin vui trên con đường công danh sự nghiệp. Nhờ những cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, bản mệnh đã đến lúc nhận được những thành quả tương xứng.‏ Công việc đem lại cho bản mệnh nguồn thu nhập đáng kể.‏

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ khởi sắc như mơ. Tình yêu của con giáp này nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè. Tuy vậy, người độc thân chớ nên kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu màu hồng vì thực tế chỉ càng khiến bản mệnh trở nên buồn hơn.

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

‏Tuổi Tỵ‏

Người tuổi Tỵ sẽ nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên nhờ vào sự chăm chỉ, siêng năng của bản thân. Ngoài ra, Chính Ấn xuất hiện giúp cho bản mệnh có cơ hội được cân nhắc lên những vị trí tốt hơn. Con giáp này không những biết cách tiết kiệm mà còn tiêu xài hợp lý nên không cần phải lo túng thiếu, vay mượn. Thu nhập ổn định đem lại cho bản mệnh cuộc sống dư dả.

Vận trình tình cảm vô cùng ngọt ngào. Bản mệnh có thể tự tin vì đang sở hữu hạnh phúc, ngọt ngào mà không phải ai cũng có được. Người độc thân nhanh chóng tìm được ý trung nhân thông qua sự mai mối của người trong nhà.

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

‏Tuổi Ngọ‏

‏Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra thuận lợi và hanh thông. Cơ hội làm ăn tốt mở ra trước mắt, chỉ cần bản mệnh tinh tế thì không khó nằm trong lòng bàn tay. Đặc biệt, con giáp này còn có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhờ đó mà được cấp trên tín nhiệm hơn.‏ Lương thưởng có dấu hiệu tăng đem lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái và dư dả hơn trước.‏

Hơn nữa, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên bình ổn. Tuy nhiên, bản mệnh cần điều chỉnh và cân bằng tốt tâm trạng của mình, tránh để cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm. Một khi niềm vui đã không trọn vẹn thì nỗi buồn sẽ nhiều hơn.‏

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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