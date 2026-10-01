Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 01/10/2026 09:33

Nam sinh lớp 12 bị gãy xương cánh mũi và xương xoang hàm sau vụ xô xát với bạn tại phân hiệu xã Nhân Cơ, Trường THPT Phạm Văn Đồng.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 1/10, Ban Giám hiệu Trường THPT Phạm Văn Đồng đang phối hợp cùng các cơ quan làm rõ vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học tấn công, gây thương tích. Vụ việc xảy ra tại phân hiệu xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, vào 15h ngày 30/9, tại khu vực nhà vệ sinh trường học, N.V.T. bị bạn học cùng khối là S. lao tới đánh đập. Sau khi xảy ra sự việc, T. gọi điện báo cho người thân và được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi - Ảnh 1
Nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng khối tấn công trong nhà vệ sinh trường học. Ảnh: Báo Dân trí. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, kết quả kiểm tra ban đầu tại Trung tâm y tế Đắk R’lấp (Lâm Đồng) cho thấy T. bị gãy thành trước xoang hàm phải, tụ dịch hai hàm hai bên và gãy xương cánh mũi trái.

Trao đổi qua điện thoại, người thân T. cho biết hiện đang đưa nam sinh này đến TP.HCM để điều trị.

Trước đó, tối cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một clip liên quan vụ việc.

Theo nội dung clip, một nam sinh mặc áo trắng liên tục đấm, thúc gối vào đầu nam sinh mặc áo xanh. Trong lúc bị đánh, nam sinh áo xanh chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Thời điểm xảy ra vụ việc, một số nam sinh có mặt và chứng kiến. Tuy nhiên, mãi về sau mới có người đến can ngăn.

Theo lãnh đạo Trường THPT Phạm Văn Đồng, nhà trường đã yêu cầu hai học sinh làm bản tường trình về vụ việc. Đồng thời, nhà trường đề nghị cơ quan công an làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Thêm một vụ bạo lực học đường ở TP.HCM: 2 nữ sinh túm tóc, quăng quật nhau trong nhà vệ sinh trường học

Thêm một vụ bạo lực học đường ở TP.HCM: 2 nữ sinh túm tóc, quăng quật nhau trong nhà vệ sinh trường học

Hình ảnh trong clip cho thấy cả 2 học sinh nữ đánh nhau đều mặc đồng phục thể dục, trên áo có ghi chữ Trường Trung học Cơ sở Phú An.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực học đường Lâm Đồng tin mới

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 1 giờ 5 phút trước
Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn