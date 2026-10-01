Nam sinh lớp 12 bị gãy xương cánh mũi và xương xoang hàm sau vụ xô xát với bạn tại phân hiệu xã Nhân Cơ, Trường THPT Phạm Văn Đồng.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 1/10, Ban Giám hiệu Trường THPT Phạm Văn Đồng đang phối hợp cùng các cơ quan làm rõ vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học tấn công, gây thương tích. Vụ việc xảy ra tại phân hiệu xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, vào 15h ngày 30/9, tại khu vực nhà vệ sinh trường học, N.V.T. bị bạn học cùng khối là S. lao tới đánh đập. Sau khi xảy ra sự việc, T. gọi điện báo cho người thân và được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng khối tấn công trong nhà vệ sinh trường học. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo thông tin báo Thanh Niên, kết quả kiểm tra ban đầu tại Trung tâm y tế Đắk R’lấp (Lâm Đồng) cho thấy T. bị gãy thành trước xoang hàm phải, tụ dịch hai hàm hai bên và gãy xương cánh mũi trái.

Trao đổi qua điện thoại, người thân T. cho biết hiện đang đưa nam sinh này đến TP.HCM để điều trị.

Trước đó, tối cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một clip liên quan vụ việc.

Theo nội dung clip, một nam sinh mặc áo trắng liên tục đấm, thúc gối vào đầu nam sinh mặc áo xanh. Trong lúc bị đánh, nam sinh áo xanh chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Thời điểm xảy ra vụ việc, một số nam sinh có mặt và chứng kiến. Tuy nhiên, mãi về sau mới có người đến can ngăn.

Theo lãnh đạo Trường THPT Phạm Văn Đồng, nhà trường đã yêu cầu hai học sinh làm bản tường trình về vụ việc. Đồng thời, nhà trường đề nghị cơ quan công an làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Thêm một vụ bạo lực học đường ở TP.HCM: 2 nữ sinh túm tóc, quăng quật nhau trong nhà vệ sinh trường học Hình ảnh trong clip cho thấy cả 2 học sinh nữ đánh nhau đều mặc đồng phục thể dục, trên áo có ghi chữ Trường Trung học Cơ sở Phú An.

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