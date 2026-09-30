Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, đường công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ thăng tiến ầm ầm. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên đánh giá cao và còn khiến mọi người xung quanh đồng lòng ủng hộ. Nhân cơ hội này hãy cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình để có được một tương lai tươi sáng hơn.

Điều quan trọng là tuổi Ngọ biết cách sắp xếp thời gian và công việc thật hợp lý, tránh để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng. Bản mệnh và nửa kia bất đồng quan điểm nên nảy sinh mâu thuẫn, đối phương không hiểu rằng bản mệnh cũng đã hy sinh rất nhiều cho mối quan hệ này.

Con giáp tuổi Tỵ

Bước qua ngày 1/10/2026, Chính Tài giúp sức, người tuổi Tỵ có một túi tiền rủng rỉnh nhờ lương thưởng từ công việc chính. Bạn luôn chăm chỉ cống hiến cho tập thể nên được nhận phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Với người làm kinh tế, những quyết sách đúng đắn trước đó cũng đem lại cho bạn khoản lời lãi rủng rỉnh. Bạn có thể xem xét mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh của mình, thu hút thêm khách hàng mới để kiếm về nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, phương diện tình cảm cũng báo về nhiều tin vui. Bạn chân thành trong tình cảm và tình cảm của bạn đã khiến người ấy rung động. Hai người có thể cùng nhau bước sang trang mới của cuộc sống.

Con giáp tuổi Mão

Bước qua ngày 1/10/2026, Chính Quan soi chiếu, người tuổi Mão khẳng định được năng lực của mình trong công việc và nhận được sự tuyên dương, khen thưởng của cấp trên. Bạn bè, đồng nghiệp cũng phải nhìn bạn bằng ánh mắt khác xưa.

Ảnh minh họa: Internet

Người trẻ tuổi nên mạnh dạn hơn trong việc nêu ý kiến đóng góp của mình, không nên giấu những suy nghĩ trong lòng, bởi rất có thể những ý tưởng của bạn sẽ giúp cho cả tập thể phát triển nhanh chóng, thoát khỏi tình trạng lối mòn trước đó.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!