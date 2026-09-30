Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 30/09/2026 12:30

Cuối tháng 9/2026, tình hình sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục nhận được sự quan tâm sau khi nữ diễn viên phải hủy một buổi livestream thương mại và đến bệnh viện kiểm tra hồi cuối tháng 8.

Theo thông tin mới nhất từ phía Triệu Lệ Dĩnh, cô hiện dành thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh thể trạng theo hướng dẫn của bác sĩ và chưa có kế hoạch trở lại phim trường trong thời gian gần. Phía Triệu Lệ Dĩnh cho biết nữ diễn viên vẫn đang đọc và cân nhắc các kịch bản mới. Tuy nhiên, cô chưa sắp xếp lịch trình cụ thể cho việc gia nhập đoàn phim. Thay vì nhanh chóng trở lại với công việc, người đẹp ưu tiên thời gian nghỉ ngơi và theo dõi tình trạng sức khỏe.

Trước đó, ngày 25/8, Triệu Lệ Dĩnh dự kiến tham gia một buổi livestream thương mại tại Hàng Châu. Tuy nhiên, cô bất ngờ không đảm bảo sức khỏe và không thể hoàn thành lịch trình. Studio sau đó xác nhận việc hủy hoạt động, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khán giả, người hâm mộ và đối tác. Thời gian tổ chức lại chương trình sẽ được thông báo sau khi có kế hoạch cụ thể.

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe? - Ảnh 1

Sau sự cố, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh gặp phản ứng cơ thể do chênh lệch nhiệt độ và phải đến bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên, những chi tiết liên quan đến chẩn đoán cụ thể không được phía studio xác nhận. Vì vậy, tình trạng của nữ diễn viên nên được nhìn nhận dựa trên những thông tin chính thức đã được công bố, thay vì các nguồn tin lan truyền trên mạng.

Đáng chú ý, Triệu Lệ Dĩnh đã thực hiện một đợt kiểm tra sức khỏe chuyên sâu tương đối toàn diện. Theo cập nhật từ phía nữ diễn viên, tình trạng hiện tại đang hồi phục ổn định. Cô tiếp tục nghỉ ngơi và điều chỉnh theo hướng dẫn của bác sĩ.

Việc Triệu Lệ Dĩnh chưa trở lại phim trường cũng khiến lịch trình nghệ thuật của cô có phần lắng xuống. Dù vẫn chủ động tìm hiểu các dự án mới, nữ diễn viên chưa vội xác nhận vai diễn hay thời điểm gia nhập đoàn phim. Khoảng thời gian này có thể giúp cô có thêm thời gian cân nhắc kịch bản và lựa chọn dự án phù hợp cho chặng đường tiếp theo.

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe? - Ảnh 2

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những diễn viên hoạt động nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, thường xuyên đảm nhận vai chính trong các dự án truyền hình và điện ảnh. Vì vậy, việc cô tạm thời giảm lịch trình công việc nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Hiện tại, thông tin đáng chú ý nhất là Triệu Lệ Dĩnh đang nghỉ ngơi và điều chỉnh sức khỏe theo hướng dẫn của bác sĩ. Cô vẫn đọc kịch bản nhưng chưa có kế hoạch trở lại đoàn phim. Những cập nhật trực tiếp từ nữ diễn viên và ê-kíp sẽ là cơ sở rõ ràng hơn để khán giả theo dõi tình hình trong thời gian tới.

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