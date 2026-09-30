Trong 14 ngày tới, Chính Ấn phù trợ, người tuổi Mão có thể vươn lên vị trí mà mình hằng mong muốn bấy lâu nay. Bạn thấy đấy, mọi sự cố gắng của bạn đều sẽ được cấp trên ghi nhận và đền đáp xứng đáng, vì vậy, dù hiện tại có vất vả đến đâu thì cũng đừng nên nản chí.

May mắn hơn, trên phương diện tình cảm, ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hẳn ai cũng sẽ yêu mến một người tài năng và chắc chắn trong mọi việc như bạn, hãy mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm của mọi người nhé.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 14 ngày tới, Tam Hội mang đến cho tuổi Ngọ may mắn và những điều tốt đẹp. Nhờ có trạng thái tinh thần tích cực, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Quý nhân có thể giới thiệu cho cơ hội tốt hiếm có, giúp sớm đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, các cặp đôi tình yêu dâng trào, càng ngày càng hiểu nhau hơn, giảm bớt những mâu thuẫn, hiểu lầm. Con giáp này cảm thấy an bình với cuộc sống hiện tại của mình. Người độc thân chớ nên để quá khứ ảnh hưởng, hãy sống với hạnh phúc hiện tại và tương lai sẽ tốt hơn.

Con giáp tuổi Mùi

Trong 14 ngày tới, Chính Quan cũng giúp con giáp tuổi Mùi làm việc hăng say hơn, mọi việc tiến hành trong ngày đều rất thuận lợi. Tuy nhiên, bạn cũng đừng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc vì sẽ không mang lại hiệu quả cao. Đừng quá ảo tưởng về sức mạnh của mình khi ôm đồm tất cả vào người.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Tam Hợp cục che chở, tuổi Mùi đón nhiều niềm vui về phương diện tình cảm. Điều này đặc biệt có lợi cho các bạn độc thân khi bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ người khác phái, mở rộng mối quan hệ cho mình và biết đâu trong số đó sẽ có người mà bạn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

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