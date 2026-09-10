Song hỷ lâm môn, 3 con giáp TIỀN ĐÈ NGỘP THỞ, nằm trên đống vàng, thăng chức tăng lương ầm ầm trong 15 ngày tới

Tử vi con giáp 15 ngày tới, tuổi Mão là người giỏi ngoại giao và tối nay thì không nên từ chối cuộc hẹn quan trọng nhé. Đây sẽ là cơ hội để bạn gặp được những đối tác lớn trong công việc kinh doanh làm ăn tương lai. Đây là thời điểm Tuổi Mão nên hết mình cho sự nghiệp cá nhân. Muốn thành công đều phải trải qua khó khăn và cả cô đơn nữa.

Bù lại đường tài lộc của tuổi Mão trong thời gian này tạm ổn định, đó là điểm sáng trong ngày khi tiền bạc vẫn còn thoải mái để chi tiêu. Con giáp này cũng cảm thấy không cùng đường lắm, điều đó phần nào an ủi nỗi buồn tình cảm trong lòng.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi con giáp 15 ngày tới, việc kinh doanh, buôn bán cũng khởi sắc. Con giáp tuổi Tuất nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành dự định, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó bởi tỷ lệ thành công khá cao. Lợi nhuận rủng rỉnh càng khiến bản mệnh thêm kiên định về lựa chọn ban đầu của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Tuất cũng vô cùng êm ấm. Con giáp này và đối phương đang có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, đừng giận hờn vu vơ khiến cả hai mệt mỏi. Người độc thân chưa có nhiều thay đổi nhưng cũng không quá sốt sắng.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi con giáp 15 ngày tới, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu không có nhiều trở ngại. Khi đối diện với tình huống khó khăn, người tuổi này có thể dễ dàng tìm được giải pháp tốt. Ngoài ra, nếu đang kiếm công việc mới, bản mệnh hãy cứ tự tin với quyết định của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc tăng tiến. Con giáp này có không ít khoản thu mới khi công việc kinh doanh thuận lợi. Ngoài ra, bạn có thể chủ động kiếm thêm khách hàng mới để tăng doanh thu mới.

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