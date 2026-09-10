Tìm thấy bé gái 11 tháng tuổi mất tích ở An Giang, bất ngờ địa điểm phát hiện

Đời sống 10/09/2026 10:08

Bé gái mất tích được tìm thấy trong một phòng trọ ở phường Châu Đốc, cách nơi xảy ra vụ việc hơn 30km.

Theo thông tin báo Thanh Niên, tối 9/9, tin từ Công an xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) cho biết đơn vị đã phối hợp tìm thấy bé gái N.T.M.T (11 tháng tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) tại một nhà trọ thuộc phường Châu Đốc, cách địa điểm bé được gia đình trình báo bị mất tích hơn 30 km.

Trước đó, ngày 7/9, chị N.T.M.H (31 tuổi, ở xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) trình báo với Công an xã Vĩnh Xương về việc con gái chị là bé N.T.M.T (11 tháng tuổi) bị mất tích khoảng 13 giờ 30 phút trưa cùng ngày.

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Bé gái N.T.M.T (11 tháng tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) được công an tìm thấy tại phòng trọ. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo nội dung trình báo, vào thời điểm trên, chị H. đưa bé T. đến sạp quần áo từ thiện ven quốc lộ 80B, thuộc ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương, để nhận quần áo. Tại đây, có một đôi nam nữ lạ mặt tiếp cận chị H. và ngỏ ý xin bé T. Sau đó, chị H. để con ở sạp quần áo từ thiện để đi gửi đồ tại quán cà phê cách đó khoảng 50 m, khi quay lại thì phát hiện con đã mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Xương nhanh chóng phối hợp lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm cháu T., đồng thời phát tin tìm kiếm bé trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo thông tin VietNamNet, chiều tối 9/9, lực lượng chức năng bàn giao cháu Thư trong tình trạng sức khỏe bình thường cho gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo (SN 1995, ngụ ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp), mẹ ruột cháu bé.

Sau khi con được trở về an toàn, chị Hảo viết thư cảm ơn lực lượng công an, cơ quan chức năng và người dân đã hỗ trợ tìm kiếm.

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Công an bàn giao bé gái cho gia đình. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Trong thư, chị Hảo cho biết Công an xã Vĩnh Xương đã nhiệt tình tiếp nhận tin báo, phối hợp các lực lượng tìm kiếm và sau hai ngày đã đưa con gái trở về an toàn.

Nguyên nhân bé T. mất tích bước đầu được xác định là có một cặp vợ chồng không con, thấy bé T. bị mẹ để ngoài sạp quần áo một mình. Mẹ bé là chị H. hoàn cảnh khó khăn, bán vé số dạo và có biểu hiện không bình thường (khờ khạo), nhận thức không như người thường nên cặp vợ chồng này hỏi xin để nuôi, rồi bế bé đi.

Sau khi nhận được bé T. từ Công an xã Vĩnh Xương bàn giao, gia đình đã viết thư cảm ơn lực lượng công an hỗ trợ, tìm kiếm cháu bé.

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Chính quyền xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) đang xác minh nguồn tin để tìm lại một bé gái bị mất tích ở ấp Phú Lộc thuộc địa bàn xã này vào chiều ngày 7/9.

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