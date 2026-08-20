Số liệu quan trắc lúc 19 giờ ngày 19.8 cho thấy độ cao sóng tại khu vực Sơn Trà ở mức 0,25 mét. Tuy nhiên, trong ngày và đêm 20.8, điều kiện trên biển được dự báo xấu hơn. Tại vùng biển thành phố Đà Nẵng, gió tây nam mạnh cấp 5, sau tăng lên có lúc cấp 6, biển động; sóng cao 1,5 - 2,5 mét. Tại vùng biển đặc khu Hoàng Sa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4 mét.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 20.8, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ phát tin dự báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển thành phố Đà Nẵng và đặc khu Hoàng Sa. Cụ thể, vùng biển thành phố Đà Nẵng có mưa rào và giông vài nơi, trong khi vùng biển đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và giông rải rác.

Ngày và đêm 21.8, tình hình biển động được dự báo tiếp diễn. Vùng biển thành phố Đà Nẵng có gió cấp 5, có lúc cấp 6, sóng cao 1,5 - 2,5 mét. Vùng biển đặc khu Hoàng Sa có gió tây đến tây nam cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4 mét.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong ngày và đêm 20.8, cả hai vùng biển trên tiếp tục có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông, người dân và tàu thuyền cần đề phòng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được cảnh báo ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên các vùng biển này có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Diễn biến thời tiết bất lợi cũng ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tìm kiếm 2 người còn mất tích tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng).

Trước đó, chiều 19.8, đại diện lãnh đạo Đồn biên phòng Sơn Trà cho biết đơn vị đã phát cảnh báo thời tiết xấu trong khu vực, đồng thời khuyến cáo các lực lượng tham gia tìm kiếm tạm dừng hoạt động trên biển.

Theo cảnh báo, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến vùng biển Đà Nẵng xuất hiện mưa, tầm nhìn hạn chế và sóng lớn. Trước điều kiện thời tiết nguy hiểm, các đội thiện nguyện cũng tạm dừng việc sử dụng ca nô, xuồng để tìm kiếm người mất tích trên vùng biển Sơn Trà.

Những ngày trước đó, tại khu vực biển Mũi Nghê, nhiều thợ lặn chuyên nghiệp từ các địa phương đã có mặt, sẵn sàng tham gia tìm kiếm. Một số thợ lặn có kinh nghiệm nhận định địa hình đá ngầm, ghềnh đá và các hốc sâu quanh khu vực nạn nhân mất tích là những vị trí cần được kiểm tra kỹ, bởi thi thể có thể bị mắc kẹt tại đây nếu không bị dòng chảy cuốn đi xa.

Tạm dừng tìm kiếm 2 người mất tích ở Mũi Nghê. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Anh Lê Hồng Nghĩa, Đội trưởng Đội Cứu nạn cứu hộ khẩn cấp SOS Quảng Nam, cho biết thời tiết hiện đã chuyển xấu, xuất hiện mưa và sóng lớn nên công tác tìm kiếm trên biển phải tạm dừng. Lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, đồng thời rà soát các khu vực được đánh giá có khả năng nạn nhân trôi dạt tới, khi điều kiện cho phép.

Như trước đó báo Tuổi Trẻ đã thông tin, sáng 8-8, trong lúc đang tham quan, chụp ảnh ở khu vực Mũi Nghê thì 4 người bất ngờ bị sóng lớn cuốn xuống biển.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn biên phòng Sơn Trà cùng các lực lượng quân đội, cứu nạn và ngư dân địa phương đã huy động nhiều phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Khoảng 8h cùng ngày, tàu cá ĐNa 37141 TS của ngư dân Nguyễn Phú Hồng phát hiện và cứu được một nạn nhân. Đến chiều cùng ngày, tàu 629 của Vùng 3 Hải quân tiếp tục phát hiện, cứu được một nữ nạn nhân tại khu vực cách Mũi Nghê hơn 2 hải lý. Hai người này sau đó được đưa lên tàu chăm sóc, sức khỏe ổn định.

Hai cô gái còn lại mất tích, được các lực lượng chức năng và tổ chức thiện nguyện tìm kiếm từ đó đến nay nhưng chưa có kết quả.