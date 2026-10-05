Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 05/10/2026 09:36

Hôm nay, ngày 5/10/2026 giá vàng thế giới tăng nhẹ nhưng biến động mạnh trong biên độ khá rộng. Trong nước, vàng SJC và nhẫn giữ mức hơn 143 triệu/lượng.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch hôm nay (5/10), giá vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên mức niêm yết vào cuối tuần qua, giao dịch ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng không đổi so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải duy trì mức kết cuối tuần qua, giao dịch ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay được điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, lên mức 139,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước không có gì thay đổi. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới tăng 19 USD mỗi ounce, lên 4.160 USD sau đà giảm mạnh trước đó. Sự lạc quan ban đầu đã nhanh chóng biến thành thất vọng trong giới đầu tư vàng khi giá vàng không thể giữ vững đà tăng sau dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ. Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ 29.000 việc làm được tạo ra trong tháng 9, thấp hơn đáng kể so với dự kiến. Báo cáo cũng cho biết tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi mức lương bình quân chỉ tăng 0,1%. Giá vàng đang mắc kẹt giữa nền kinh tế suy yếu một bên và lãi suất cao cùng lạm phát ở bên kia. Đà tăng trưởng việc làm chậm lại đã khiến thị trường điều chỉnh giảm kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào cuối tháng này. Tuy nhiên, các nhà kinh tế lưu ý rằng ngay cả khi đà tăng trưởng của thị trường lao động Mỹ tiếp tục chậm, Fed vẫn chủ yếu tập trung vào vấn đề lạm phát dai dẳng.

Trong tuần này, các báo cáo kinh tế quan trọng có thể tạo ra sự biến động trên thị trường như chỉ số PMI dịch vụ ISM, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Fed, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan. Do có ít dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần này, các nhà kinh tế dự đoán những rủi ro địa chính trị nổi bật sẽ chi phối diễn biến giá cả.

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