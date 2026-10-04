Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, Chính Tài nhập mệnh, người tuổi Tý có tài vận khá vượng. Đường tài lộc tăng tiến không ngừng giúp cho bản mệnh tạm thời yên tâm về vấn đề tài chính. Dù vậy bạn vẫn cần phải chú ý trong việc quản lý tài chính sao cho hợp lý để tiền bạc được sinh sôi nảy nở.

Chuyện tình cảm khá êm đẹp, bản mệnh và đối phương đồng tâm hợp ý trong các quyết định. Những người độc thân cũng được người thân, bạn bè giới thiệu, mai mối và tìm kiếm cho các cơ hội gặp gỡ đối tượng tốt và phù hợp với mình.

Vận trình công việc cũng khá tốt. Bản mệnh tự tin hơn với những gì mình theo đuổi. Bạn làm việc bằng thái độ cầu tiến, trách nhiệm hết mình nên giành được nhiều lợi thế, song đôi lúc vẫn còn e dè, hãy tăng tốc nếu muốn nhận được kết quả tốt hơn.

Con giáp tuổi Sửu

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, tuổi Sửu khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Bản mệnh luôn bình tĩnh đối diện với mọi vấn đề, từ đó đưa ra những cách giải quyết vấn đề chính xác nhất, giúp mọi người cùng vượt qua khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Một số người có thể chạm tay vào cơ hội được cấp trên đề bạt trong ngày thứ Ba. Bản mệnh nên tin tưởng vào bản thân và tiếp tục cống hiến cho công việc bởi bản mệnh sẽ còn tiến thêm những bước xa hơn bây giờ.

Vì công việc bận rộn nên bản mệnh có vẻ khá thờ ơ với nửa kia của mình. Con giáp này nên tìm cách cân bằng cuộc sống, đừng dành hết thời gian và sức lực cho riêng một bên nào, như vậy thì bản mệnh mới có thể vừa thành công vừa hạnh phúc.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, đường sự nghiệp của tuổi Hợi rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho tuổi Hợi không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít. Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công bền vững.

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