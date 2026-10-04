Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có văn bản quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông).

Theo thông tin báo Dân trí, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông), có trụ sở tại số 40 VSIP II, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Bình Dương, TPHCM. Theo quyết định, công ty đã nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc từ các cơ sở cung cấp không thuộc trường hợp được phép cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định.

Medochemie bị phạt 155 triệu đồng vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định. Ảnh: Báo Dân trí. Cụ thể, công ty đã nhập khẩu 2 nguyên liệu làm thuốc là dược chất mà cơ sở cung cấp không thuộc một trong các trường hợp được cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam, gồm: - Nguyên liệu Levofloxacin hemihydrate, có nhà cung cấp là Ningbo Apeloa Imp. & Exp. Co., Ltd, nhà sản xuất Zhejiang ApeloaKangyu pharmaceutical Co., Ltd. (China), số lô KY-LFA-202408020EP1, tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 106945705050 ngày 17/02/2025.

- Nguyên liệu Acyclovir, có nhà cung cấp là Xiamen Fine Chemical Importand Export Co., Ltd, nhà sản xuất Zhejiang Charioteer PharmaceuticalCo., Ltd. (China), số lô 236457052(W), tờ khai hàng hóa nhập khẩu số105392898660 ngày 13/4/2023. Theo thông tin bái Sức khỏe và Đời sống, theo Cục Quản lý Dược, tình tiết tăng nặng là công ty đã có thực hiện hành vi vi phạm này nhiều lần (nhập khẩu 02 nguyên liệu). Với những hành vi trên, công ty bị Cục Quản lý Dược phạt hành chính 155 triệu đồng. Cùng đó, công ty bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược (loại hình cơ sở sản xuất thuốc) tại cơ sở 1 trong thời hạn 08 tháng, theo quy định tại điểm c khoản 8 Điều 60 Nghịđịnh 117/2020/NĐ-CP. Về biện pháp khắc phục hậu quả, Cục Quản lý Dược buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất đối với các lô nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu từ cơ sở cung cấp nguyên liệu làm thuốc không thuộc các trường hợp cơ sở được cung cấp theo quy định của pháp luật. Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) hiện có 2 nhà máy tại TPHCM. Nhà máy 1 đặt tại số 40 VSIP II, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Bình Dương; nhà máy 2 đặt tại số 10, 12 và 16 VSIP II-A, đường số 27, Khu công nghiệp VSIP IIA, phường Vĩnh Tân, TPHCM.

Xử phạt 267 triệu đồng, tước giấy phép 6 tháng cơ sở thẩm mỹ “tư vấn truyền NMN, tế bào gốc” Phòng khám Kamly bị phạt 267 triệu đồng do 6 vi phạm, trong đó có quảng cáo vượt phạm vi hành nghề và áp dụng kỹ thuật chưa được cấp phép.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-cong-ty-bi-phat-155-trieu-vi-nhap-nguyen-lieu-lam-thuoc-sai-quy-inh-buoc-tieu-huy-2-lo-nguyen-lieu-770283.html