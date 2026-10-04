Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, nhờ có Chính Ấn mà tuổi Tỵ hứa hẹn sẽ nhận được một số cơ hội để mở rộng vòng tròn quan hệ của mình. Vì vậy, nếu cảm nhận được sự đồng điệu thì đừng chần chừ giới thiệu về những dự án của mình.

Hỏa - Mộc tương sinh cho thấy bạn đang được hỗ trợ để vận trình tình cảm diễn ra suôn sẻ. Nhìn chung hôm nay hai người tâm đầu ý hợp, không xảy ra căng thẳng nào mà chỉ có sự hòa hợp, đồng lòng.

Người tuổi Tỵ nếu đang cảm thấy căng thẳng mệt mỏi kéo dài thì hãy dành thời gian để nghỉ ngơi. Bạn cũng có thể lên kế hoạch để tận dụng thời điểm cuối tuần thỏa mãn niềm đam mê khám phá bằng một chuyến du lịch ngắn hạn.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, tuổi Ngọ chỉ cần không thay đổi kế hoạch trước đó là có thể đạt được những gì mình mong muốn. Thay vì hùng hục lao vào công việc, con giáp này luôn biết thế mạnh của mình ở đâu. Nhờ thế mà được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt trí thông minh và cách xử lý tình huống linh hoạt.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng trước đó mà quay trở về khoản thời gian yêu đương mặn nồng. Người đang yêu lại đang có vẻ phân vân khi có bước tiến mới trong mối quan hệ.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, tuổi Hợi làm công ăn lương có một ngày làm việc vô cùng suôn sẻ. Con giáp này nhận được sự ủng hộ của nhiều người nên công việc vốn khó khăn cũng nhanh chóng được giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn, đừng vội bằng lòng với hiện tại, bởi khả năng của tuổi Hợi còn có thể tiến xa hơn nhiều. Còn nếu quá dễ dàng thỏa mãn, dần dần, bản mệnh sẽ tụt hậu và để người khác vượt qua mình.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng có những dấu hiệu tốt đẹp. Người khác giới đều rất thiện ý khi tiếp xúc với bản mệnh. Nếu còn đang trong tình trạng độc thân, bản mệnh có thể mở lòng để tìm ra người vừa ý.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!