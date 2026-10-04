Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 04/10/2026 05:50

3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc.

Tuổi Mão

Những nỗ lực không ngừng của người tuổi Mão cộng với một phần may mắn đã đem đến cho bản mệnh bước tiến xa trên con đường sự nghiệp. Bản mệnh không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính trong ngày nhờ doanh thu tăng đáng kể. Tuy nhiên, con giáp này đừng nên chủ quan hay lơ là trong bất cứ tình huống nào. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ có bước tiến mới. Người độc thân thu hút người khác giới bởi sự chân thành, đằm thắm và tinh tế của mình. Hơn nữa, bản mệnh còn biết cách kết nối với những người xung quanh và tạo ấn tượng đặc biệt với họ.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra dễ dàng. Nền tảng kiến thức vững vàng trở thành bước đệm để con giáp này có những bước tiến xa trên con đường công danh. Tuy nhiên, bản mệnh trớ nên làm việc quá sức mà không biết tận dụng những nguồn lực bên cạnh mình.

Về chuyện tình cảm, bản mệnh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất khi bên cạnh luôn có một người sẵn sàng lắng nghe và đồng cảm với mình. Bản mệnh cũng không ngại dành cho đối phương những tình cảm chân thành và thắm thiết.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ trở nên vô cùng thuận lợi trong thời điểm tới. Những người làm buôn bán kinh doanh không sợ không tìm được khách hàng. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn đem đến cho bản mệnh nhiều cơ hội thăng quan tiến chức trên con đường quan lộ.

Bên cạnh đó, vận đào hoa vượng đem tới cho người tuổi này nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm. Người độc thân nên chủ động ra ngoài, gặp gỡ và giao lưu mọi người xung quanh để nâng cao cơ hội tìm thấy ý trung nhân.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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