Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 04/10/2026 04:00

Hóa ra, mẹ tôi không phải là người vợ duy nhất của cha tôi. Mẹ tôi chỉ là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của cha tôi và người phụ nữ kia. Ông ấy từng là người chồng ngoại tình, sau đó bỏ vợ vì nhân tình sinh được con trai.

Tôi lớn lên bên mẹ ở quê ngoại. Khi 12 tuổi tôi mới biết mặt cha. Tôi nghe mẹ nói thời gian trước ông đi làm xa, đến khi có tiền bạc thì rước mẹ con tôi vào thành phố sống cùng.

Năm 55 tuổi, cha tôi mắc bệnh ung thư gan, vì phát hiện quá trễ mà bệnh tình ngày một nặng. Cả tôi và mẹ đều đã chuẩn bị tâm lý tiễn ông đi bất cứ lúc nào. Nhưng cha tôi hình như vẫn còn điều gì chưa hoàn thành tâm nguyện. Nỗi đau thể xác cũng không thể che được nỗi day dứt điều gì đó không nguôi. 

Tôi bèn hỏi mẹ, liệu có điều gì vẫn còn làm cha tôi không yên? Tôi chỉ sợ đến tận ngày cha tôi mất, ông vẫn không thể thanh thản. Mẹ tôi nghe thế thì lặng người, có lẽ bà cũng là người biết rõ.

Ánh mắt cha tôi những ngày cuối đời cứ trông ra phía cửa. Tôi không biết ông đợi chờ ai, khi mẹ và tôi đã ở đây, nhà chúng tôi chẳng còn thiếu ai nữa. Còn mẹ tôi cứ thở dài nhìn người chồng gần đất xa trời, rồi cũng trông về phía cửa. Rốt cuộc thì họ đang đợi chờ ai?

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Căn bệnh quái ác hành hạ cha tôi tàn tạ đến mức không thể nhận ra dáng hình lúc trước. Những ngày cuối đời ông không còn tỉnh táo để nói chuyện, chỉ có những tiếng rên đau đớn. Đôi mắt từng sáng ngời của ông đục đi, hình như cũng chẳng còn nhìn rõ.

Nhưng vào buổi sáng hôm đó, khi nhìn thấy người người phụ nữ ấy, cha tôi đã rên một tiếng thật lớn, hai bàn tay cứ đưa về phía trước, như muốn nắm lấy thứ gì đó. Ông dù đang mê man vẫn nhận ra đối phương, người ông muốn nắm tay một lần cuối không phải là mẹ tôi mà là một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ lạ mặt đó lớn tuổi hơn mẹ tôi nhiều. Bà ấy nhìn cha tôi với ánh mắt bình thản. Tôi nghe mẹ tôi nghẹn giọng:

"Anh ấy sắp đi rồi, chị… chị có thể tha thứ cho anh ấy không? Em biết em sai, em chỉ xin chị tha thứ cho anh ấy. Chị ơi người sắp chết rồi, còn gì nữa đâu chị?".

Như cố gắng nói cho xong những lời cần nói rồi mẹ tôi bật khóc, đi vội ra ngoài.

Tôi thấy người phụ nữ ấy thở một hơi dài, tay dần tìm tới bàn tay đang giơ ra của cha tôi:

"Còn hận là còn yêu, tôi cũng đã không còn hận ông lâu rồi. Chúc ông có một chuyến đi đến nơi bình yên sau cùng".

Nghe những lời đó, bàn tay của cha tôi càng nắm tay người phụ nữ đó chặt hơn. Nước từ đôi mắt đã đục ngầu trào ra. Lần đầu tiên tôi thấy người cha lạnh nhạt của mình khóc. Ông ấy như một đứa trẻ nhọc nhằn bám víu vào điều gì đó quý giá, cứ sợ buông ra là sẽ mất.

Hóa ra, mẹ tôi không phải là người vợ duy nhất của cha tôi. Mẹ tôi chỉ là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của cha tôi và người phụ nữ kia. Ông ấy từng là người chồng ngoại tình, sau đó bỏ vợ vì nhân tình sinh được con trai. Thậm chí ông ấy còn chuyển đến một thành phố khác để có một gia đình thứ hai.

Vậy mà đến lúc gần đất xa trời, điều cha tôi hối hận nhất chính là từng bỏ rơi hai mẹ con người phụ nữ kia. Cái nắm tay cuối đời như muốn xin sự tha thứ, để ra đi thanh thản, để thôi dằn vặt, tội lỗi...

Vào ngày cha tôi mất, người phụ nữ ấy đã tiễn cha tôi đến tận nơi an nghỉ cuối cùng. Trước khi rời đi, bà ấy còn nhìn sang tôi rồi nở một nụ cười thật nhẹ, không hận thù, cũng chẳng giận hờn:

"Chị gái của con cũng có đôi mắt giống hệt con".

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Mẹ chồng em là người rất tiết kiệm. Hồi bọn em tổ chức đám cưới, bà chọn những món đơn giản nhất trong menu để đặt nhà hàng. Khi bọn em nói sẽ đứng ra trả tiền, mẹ liền thay đổi toàn bộ, số tiền đội lên đến 80 triệu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 1 giờ 24 phút trước
Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh