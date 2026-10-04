Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Huy học ngành công nghệ thông tin để sau khi tốt nghiệp về làm cho công ty gia đình. Tôi dù học ngành ngân hàng, đến nhưng năm 3 đại học thì tôi lại bẻ theo ngành Marketing. Huy cũng chưa từng có ý kiến ​​chuyện tôi chuyển ngành.

Khi học năm 2 đại học, tôi quen người yêu trong một quán cà phê. Tình cờ thấy nhau hợp mắt như vậy mà lại bên nhau những 5 năm. Chúng tôi ban đầu chỉ nghĩ quen cho vui, thấy cả hai hấp dẫn nhau mà càng gắn bó. Huy học ngành công nghệ thông tin để sau khi tốt nghiệp về làm cho công ty gia đình. Tôi dù học ngành ngân hàng, đến nhưng năm 3 đại học thì tôi lại bẻ theo ngành Marketing. Huy cũng chưa từng có ý kiến ​​chuyện tôi chuyển ngành. Anh còn nói tôi làm gì cũng được, anh nuôi tôi cũng không sao. Dù tôi chưa bao giờ có ý nghĩ để ai nuôi, nhưng phụ nữ mà, nghe thế cũng thấy lòng vui.

Trước khi ra trường tôi đã nhiều lần về nhà Huy, còn thân quen với mẹ của người yêu . Mẹ của Huy khá dễ chịu với tôi, còn gọi tôi là “ con dâu tương lai ”. Huy còn kể mẹ Huy đã chuẩn bị sẵn sàng của hồi môn cho con dâu. Tôi nghe rồi không thể kiềm chế mà mơ tới cảnh về một nhà với người yêu. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi có khả năng tìm kiếm công việc, cuối cùng cũng tham gia vào vị trí Marketing của một công ty lớn. Tất nhiên khi đi làm rồi thì dù là ai cũng không giữ được vẻ ngoài như đi học. Làm trong ngành này, tôi phải chăm chút ăn mặc hơn, cũng phải đi nhiều hơn trước. Những năm đầu đi làm có ai mà không phải vậy, có ai mà không phải trưởng thành?

Nhưng trong một lần về nhà Huy chơi, tôi đứng ngoài cửa mà nghe tiếng mẹ của Huy khó chịu: Ảnh minh họa: Internet “Vì nó nghĩ làm ngân hàng mẹ mới đồng ý, giờ lại Yêu làm cái ngành se sua quần áo, đi ăn nhậu tối ngày thế kia à? Hồi trước còn thấy được giờ thì không hợp mắt mẹ nữa. Con liệu mà tính đi”. Tôi không mẹ nghĩ của người yêu lại nghĩ như thế về mình. Tôi làm ngành nghề tôi thích thì sao, tôi vẫn độc lập kiếm tiền, nỗ lực không ngừng. Tôi ăn mặc mặc đẹp hơn thì sao, phụ nữ ăn mặc đẹp không phải là một phép lịch sự sao, câu chuyện hồ tôi không hạn mặc định hang phản cảm. Tôi phải đi gặp khách hàng để mở mang mối quan hệ trong ngành thì sao? Đó là tính chất công việc, cũng không khác gì Huy phải thường xuyên Gmail lấy máy tính. Tôi đã rất ấm ức và tổn thương vì những lời của mẹ Huy. Vì dù sao tôi vẫn có tình cảm quý mến với bà ấy, còn xem bà ấy là người mẹ chồng tương lai đáng quý. Nhưng tôi không hề nói gì với Huy, vì tôi không muốn anh khó xử lý, sao thì đó cũng là mẹ của anh. Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất là anh vì câu nói đó của mẹ mà đòi chia tay với tôi. Anh nói rằng vì mẹ anh bị bệnh tim nên anh muốn cưới một người vợ làm mẹ hài lòng nhất. Anh vẫn nói nếu tôi không chuyển ngành, vẫn là tôi như thời Đại học thì sẽ không có chuyện này. Tôi nhìn những tin nhắn cuối cùng của anh mà nước mắt rơi, vừa đau vừa tức. 5 năm yêu nhau tôi lại nhận được cái kết bi đát thế này sao? Tôi không cam tâm, vì tôi thấy mình không im lặng.

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3 Trước mặt chồng, phụ nữ thường dành những lời khen đẹp nhất cho mẹ chồng như nhan sắc thời trẻ hay những tính cách tốt đẹp của bà. Còn những nhận xét về những yếu điểm của người mẹ chồng, chắc chắn không một người chồng nào nghe được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chap-nhan-buong-tay-tinh-yeu-5-nam-sau-quyet-dinh-bat-ngo-cua-ban-trai-769013.html