Đúng ngày mai, Chủ Nhật 22/11/2026, là một ngày may mắn tràn ngập với tuổi Dậu. Người làm công ăn lương có công việc tiến triển thuận lợi. Quan hệ xã giao hài hòa là yếu tố quan trọng giúp bản mệnh nhanh chóng nắm bắt cơ hội cũng như giải quyết khó khăn. Người làm lãnh đạo có thể phát huy được thế mạnh, chỉ dẫn mọi người xung quanh đạt được thành công, mang lại lợi ích lớn cho tập thể. Có thể bản mệnh sẽ còn được cất nhắc lên một vị trí cao hơn hiện tại nữa.

Trên phương diện tình cảm, người còn độc thân hãy cởi mở hơn trong quá trình giao lưu, trò chuyện với mọi người. Việc nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng giúp cho vận đào hoa của bản mệnh phát triển rực rỡ hơn.

Con giáp tuổi Mão

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 22/11/2026, nhờ có Lục hợp mà con giáp tuổi Mão có khả năng tốt trong việc điều phối mối quan hệ. Thậm chí bạn còn có cảm giác kết nối và hiểu mọi người nhiều hơn, bạn cũng khuyến khích họ chia sẻ còn bạn lắng nghe, đó là cơ hội người thân được trút bầu tâm sự với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão nhờ có Chính Tài che chở mà thời gian này việc bán hàng tốt hơn, doanh thu cao hơn những ngày trước đó. Hãy tự tin với kế hoạch kinh doanh của mình, cho dù nó chưa có danh số cao như mong đợi nhưng được khách hàng đón nhận cũng đã là một điều rất tốt rồi.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 22/11/2026, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ nhanh chóng thích nghi với những môi trường làm việc mới và sẵn sàng phát triển với những mục tiêu rõ ràng. Sự chủ động cũng giúp bạn không bị bất ngờ hoặc phụ thuộc vào cái nhìn của bất cứ ai. Nhờ có tinh thần hăng hái và phấn chấn, bạn không ngại tiếp xúc với những khó khăn, trắc trở gặp phải và dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp với người làm lãnh đạo.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, bạn và nửa kia cùng nhau xây dựng một mái nhà đầm ấm và hạnh phúc. Nếu có thời gian rảnh, hai người có thể tìm cách làm mới tình yêu của mình hoặc ôn lại những kỉ niệm đã qua để hâm nóng cảm xúc.

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