Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/11/2026, Chính Quan đang hối thúc người tuổi Dậu sẽ có những suy nghĩ sâu sắc hơn về bản thân. Có thể nói đây là cơ hội để bạn học về chính mình ở nhiều khía cạnh khác nhau, giác ngộ và trở nên hoàn thiện hơn. Quá trình đó có thể đòi hỏi bạn phải từ bỏ một số quan điểm và niềm tin không còn phù hợp nữa.

Ngũ hành xung khắc phải đối mặt với nhiều cơn sóng cảm xúc thất thường. Điều này có thể bắt nguồn từ những suy nghĩ tiêu cực trong bạn. Vì vậy, cách duy nhất để kiểm soát tâm trạng rối bời này là ngăn chặn luồng suy nghĩ tạo ra chúng.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/11/2026, tuổi Mùi được cục diện Mùi Ngọ nhị hợp mang đến may mắn. Chuyện hợp tác làm ăn của con giáp này diễn ra vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Nhờ vậy mà đường công danh sự nghiệp tăng tiến không ngừng, càng tiếp thêm niềm vui và động lực phấn đấu cho bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của con giáp này khá vượng nhưng cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tiền bạc không bị tiêu hao một cách vô tội vạ vào những việc không đâu. Thời điểm này tài lộc đang tích tụ trong tay tuổi Mùi, thích hợp để tiết kiệm đầu tư sinh lời, giúp tiền bạc được sinh sôi nảy nở.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/11/2026, tuổi Tỵ đạt được kết quả tốt trong công việc nếu biết tận dụng sự sáng tạo của mình. Bên cạnh đó, tính cách không chịu thua kém ai cũng giúp bản mệnh ngày càng tiến bộ. Con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tới vào mục tiêu đã đặt ra.

Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm, những mặt tính cách nổi bật giúp tuổi Tỵ dễ dàng chinh phục ánh mắt của người đối diện. Người độc thân chẳng khó khăn gì trong việc tìm một người chân thành với mình. Nếu có thiện cảm với ai, bản mệnh hãy cho người đó cơ hội. Với các cặp đôi, cả bản mệnh và nửa kia đều cảm thấy tràn đầy năng lượng khi bắt đầu một ngày mới. Tình yêu là động lực thúc đẩy hai người cố gắng mỗi ngày để trở nên hoàn thiện hơn.

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