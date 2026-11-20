Kết thúc phiên giao dịch 19/11, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,03%, lên mức 91,98 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 0,06%, xuống còn 83,21 USD/thùng.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h54' ngày 20/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 91,98 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 82,87 USD/thùng, tăng 0,52% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi lên do những lo ngại về an ninh nguồn cung và triển vọng dư cung trên thị trường.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz cùng xung đột Nga - Ukraine tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an ninh nguồn cung năng lượng.

Thế giới tăng, xăng trong nước về 19.000 đồng/lít. Ảnh: Báo VietNamNet.

Ngày 17/11, máy bay không người lái của Iran đã tấn công một hệ thống radar quân sự của Mỹ tại Bahrain. Cùng thời điểm, thủy thủ đoàn của một con tàu đi qua eo biển Hormuz vẫn mất tích sau khi con tàu bị trúng đạn hai lần.

Quân đội Mỹ mới đây đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, trong đó có mục tiêu là một địa điểm phóng tên lửa trên đảo Qeshm, nhằm đáp trả việc Iran nhắm mục tiêu vào nhân viên và tài sản của Mỹ.

Trong một diễn biến khác, ngày 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ sau khi Ukraine tấn công cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea lần thứ ba trong tuần này. Ông cho biết Nga sẽ không tiếp tục xem xét khả năng tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng và hoạt động vận tải biển.

Tuy nhiên, bất chấp những rủi ro địa chính trị, các dấu hiệu cho thấy nguồn cung dầu dồi dào cùng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tạo sức ép lên thị trường dầu mỏ.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ có thể dư cung trong quý IV năm nay do hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh. Triển vọng nguồn cung gia tăng tạo áp lực giảm lên giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu thành phẩm.

Báo cáo của Tổ chức sáng kiến dữ liệu chung về dầu mỏ (JODI) tiếp tục củng cố những lo ngại về tình trạng dư cung sau khi cho biết xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 9 tăng gần 21% so với tháng 8, lên mức 5,38 triệu thùng/ngày. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2.

Ngày 18/11, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu tồn kho của nước này tăng mạnh hơn dự kiến.

Trong khi đó, tại cuộc gặp ba bên chưa từng có tiền lệ vào ngày 19/11, ba nhà lãnh đạo của Mỹ, Trung Quốc và Nga đã nhất trí đưa ra một “tuyên bố hòa bình” mang tính biểu tượng. Họ tái khẳng định rằng không bao giờ được phép xảy ra chiến tranh hạt nhân, đồng thời cam kết tăng cường cung ứng các sản phẩm nhiên liệu cho tất cả các nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cả ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

Theo thông tin báo Thanh Niên, trong nước, chiều hôm qua (19.11), liên Bộ Công thương - Tài chính đã cho điều chỉnh giảm giá đồng loạt các mặt hàng xăng dầu, mức giảm dao động từ 475 - 1.071 đồng/lít/kg. Đây là kỳ giảm giá xăng dầu lần thứ 5 liên tiếp. Ngày 20.11, sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.576 đồng/lít; xăng E10 RON93 không cao hơn 19.100 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 26.347 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 18.671 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh này, cơ quan điều hành cũng quyết định cho trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít và dầu mazut là 800 đồng/kg.