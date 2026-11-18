Đám cháy xảy ra tại tầng 8, chung cư Mandarin Garden (Hà Nội) vào sáng nay. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn 3 người, trong đó có 2 trẻ em, thoát nạn an toàn.

Theo thông tin báo Tiền Phong, theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng ngày 18/11, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại tầng 8, tòa C2, chung cư Mandarin, số 5 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa.

Lực lượng chức năng khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo VTC News.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng phá cửa tiếp cận căn hộ, triển khai chữa cháy và tổ chức hướng dẫn 3 người dân, gồm 1 người lớn và 2 trẻ em, thoát nạn theo cầu thang bộ.

Đến 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Ngoài 3 nạn nhân trên, 1 người tự thoát ra ngoài trước đó. Hiện cả 4 người đều an toàn, sức khỏe ổn định.

4 người thoát nạn ra ngoài an toàn. Ảnh: Báo VTC News.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo thông tin báo VTC News, trước đó 3 ngày, Hà Nội cũng xảy ra vụ cháy căn hộ chung cư tại tòa S4, chung cư Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 15/11, lửa bùng phát tại căn hộ ở tầng 10 của tòa nhà. Nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Theo lãnh đạo UBND phường Phú Diễn, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ khu vực bếp của căn hộ. Đám cháy nhanh chóng được khống chế, dập tắt.

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