Liên quan vụ án, bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, biệt danh Ly Meo, ngụ phường Đông Hòa) bị xét xử về tội Không tố giác tội phạm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 17/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử Lê Thanh Tú (tên gọi khác là Cơ, 37 tuổi), Lê Thị Thanh Hà (25 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng 21 bị cáo khác về các tội Mua bán trái phép chất ma túy , Vận chuyển trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2024, Tú và Hà chung sống với nhau như vợ chồng tại phường An Hội Tây, TPHCM. Quá trình chung sống, cả 2 đã bàn bạc, thống nhất mua ma túy về bán lại nhằm thu lợi.

Phiên tòa đang trong phần thủ tục và dự kiến kéo dài 3 ngày.

Ngày 21/2/2024, Tú mua của một người tên "Anh 2" (chưa rõ lai lịch) tổng cộng 20,3kg ma túy, để bán lại cho người khác.

Tối 26/2/2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an kiểm tra hành chính căn nhà trên địa bàn phường An Hội Tây của Tú và Hà.

Phát hiện lực lượng công an, Tú bỏ chạy bỏ chạy nhằm tẩu thoát nhưng bị khống chế. Kiểm tra người Tú, công an thu giữ hơn 20gram ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một khẩu súng cùng 7 viên đạn, được xác định là vũ khí quân dụng.

Tú khai số ma túy trên được cất giấu để sử dụng, còn súng và đạn được mua về làm kỷ niệm.

Hot girl Ly Meo ra đầu thú sau một năm bị truy nã

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dựa vào cáo trạng, Tú phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Mua bán trái phép chất ma túy đối với 20,3kg ma túy đã mua để bán lại; đồng thời, chịu trách nhiệm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy đối với hơn 22g ma túy bị thu giữ khi bị bắt quả tang.

Lê Thị Thanh Hà và Nguyễn Bá Khôi bị xác định có hành vi giúp sức cho Tú mua bán 20,3kg ma túy nên cùng bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Phạm Hiểu Ly biết rõ Tú và Hà thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại địa chỉ 22/6 đường Bà Hom, phường 13, quận 6 (nay là phường Phú Lâm, TPHCM) vào ngày 25/2/2024 nhưng không tố giác với cơ quan chức năng.

Trong quá trình điều tra, do không xác định được nơi ở của Ly nên cơ quan công an không thể thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam. Ngày 7/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định truy nã đối với bị can này.

Đến 10h20 ngày 14/8/2026, Ly đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đầu thú.