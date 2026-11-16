Cảnh sát giải cứu 9 cô gái bị mắc kẹt trong thang máy ở TP.HCM

Đời sống 16/11/2026 17:32

Ngày 16/11, Công an TPHCM thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH vừa giải cứu 9 người mắc kẹt trong thang máy tại một tòa nhà trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 16/11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM cho biết vừa kịp thời ứng cứu 9 người bị mắc kẹt trong thang máy tại một tòa nhà cao tầng trên địa bàn phường Diên Hồng.

Trước đó, khoảng 23h45 tối qua (15/11), Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 nhận được tin báo khẩn cấp về sự cố nhiều người bị mắc kẹt trong thang máy tại tòa nhà số 377/10 Nguyễn Tri Phương (phường Diên Hồng).

Thời điểm xảy ra sự cố vào đêm muộn, không gian bên trong cabin chật hẹp, ngột ngạt khiến các nạn nhân hầu hết là nữ rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Cảnh sát giải cứu 9 cô gái bị mắc kẹt trong thang máy ở TP.HCM - Ảnh 1
Cảnh sát sử dụng banh thủy lực mở cửa thang máy, giải cứu 9 cô gái mắc kẹt - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 10 đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai công tác cứu nạn.

Qua trinh sát nhanh, lực lượng chức năng xác định cabin thang máy đang bị kẹt cứng tại khu vực lầu 1.

Các chiến sĩ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để banh, phá cửa thang máy. Đồng thời, một tổ công tác liên tục giao tiếp, trấn an tinh thần và hướng dẫn các nạn nhân giữ bình tĩnh, phối hợp từ bên trong để đảm bảo an toàn.

Sau ít phút nỗ lực, cánh cửa thang máy được mở thành công. Toàn bộ 9 người mắc kẹt đã được đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định và không có ai bị thương.

Danh tính tài xế ô tô tông văng cô gái đi xe máy rồi bỏ chạy

Danh tính tài xế ô tô tông văng cô gái đi xe máy rồi bỏ chạy

Sáng 16/11, trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đơn vị đã mời tài xế ô tô liên quan vụ tông cô gái đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường đến làm việc.

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