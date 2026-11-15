Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ gây thất vọng, phim cổ trang 40 tập khép lại trong tranh cãi

Sao quốc tế 15/11/2026 22:38

Thượng Công Chúa khép lại sau 40 tập với cái kết viên mãn cho Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ. Tuy nhiên, phim vẫn gây tranh cãi vì thay đổi nguyên tác, kịch bản và thành tích phát sóng chưa tương xứng kỳ vọng.

Bộ phim cổ trang tình cảm Thượng Công Chúa do Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đóng chính đã chính thức khép lại sau 40 tập phát sóng. Dù từng được kỳ vọng trở thành tác phẩm ăn khách nhờ sức hút của hai diễn viên chính, bộ phim lại không tạo được hiệu ứng bùng nổ như mong đợi, thậm chí vướng nhiều tranh luận về kịch bản, diễn xuất và thành tích phát sóng.

Trong tập cuối, Mộ Vãn Dao (Mạnh Tử Nghĩa) và Ngôn Thượng (Lý Quân Nhuệ) cuối cùng cũng có thể đoàn tụ sau hàng loạt biến cố. Trước đó, Ngôn Thượng vì bảo vệ công chúa mà trúng độc, mất thị lực và bị giáng chức đến Lan Dương. Hai người phải xa cách suốt 3 năm. Mộ Vãn Dao sau đó cải trang thành một cô gái câm, âm thầm ở bên chăm sóc người mình yêu mà không tiết lộ thân phận.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ gây thất vọng, phim cổ trang 40 tập khép lại trong tranh cãi - Ảnh 1

Sau nhiều lần đối diện sinh tử và những cuộc tranh đấu quyền lực trong triều đình, cặp đôi cuối cùng tổ chức hôn lễ, có được cái kết viên mãn. Tuy nhiên, cách xây dựng hành trình tình cảm của hai nhân vật lại không nhận được sự đồng tình từ một bộ phận khán giả.

Tranh cãi lớn nhất xoay quanh việc bộ phim thay đổi đáng kể nội dung nguyên tác. Thượng Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Y Nhân Khuê Khuê, vốn nổi bật với những màn đấu trí và tranh đoạt quyền lực. Tuy nhiên, phiên bản truyền hình bị nhận xét đã giản lược nhiều tuyến quyền mưu, dành phần lớn thời lượng cho chuyện tình cảm của cặp đôi chính.

Một số khán giả cho rằng các tình tiết lãng mạn được triển khai theo công thức quen thuộc, thiếu chiều sâu tâm lý. Việc lạm dụng cảnh quay chậm, hiệu ứng xoay máy và những phân đoạn tình cảm kéo dài cũng trở thành điểm trừ. Nhiều ý kiến nhận xét tác phẩm giống phim ngôn tình hơn là câu chuyện cổ trang kết hợp quyền mưu như kỳ vọng ban đầu.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ gây thất vọng, phim cổ trang 40 tập khép lại trong tranh cãi - Ảnh 2

Không chỉ nội dung chính, số phận các nhân vật phụ cũng khiến người xem tiếc nuối. Tuyến tình cảm giữa Lưu Văn Cát và Xuân Hoa không có được kết thúc trọn vẹn, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Về thành tích, trước ngày phát sóng, Thượng Công Chúa từng vượt mốc 4 triệu lượt đặt trước trên Tencent Video. Khi lên sóng, phim có thời điểm đạt chỉ số thảo luận hơn 26.000 điểm và ghi nhận trên 100 triệu lượt xem. Dù vậy, kết quả này vẫn bị đánh giá chưa tương xứng với kỳ vọng dành cho dự án. Thông tin ê-kíp bị cho là phải mua tài khoản VIP để thúc đẩy thành tích phát sóng cũng từng gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Đây là lần hợp tác thứ ba của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ sau Cửu Trọng Tử. Dù sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, màn tái hợp của cả hai vẫn chưa tạo được hiệu ứng như mong đợi. Trường hợp của Thượng Công Chúa một lần nữa cho thấy sức hút diễn viên có thể giúp phim thu hút sự chú ý ban đầu, nhưng chất lượng kịch bản mới là yếu tố quyết định khả năng giữ chân khán giả.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ khó cứu sức hút của 'Thượng Công Chúa'

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ khó cứu sức hút của 'Thượng Công Chúa'

Sở hữu nhiều lợi thế trước ngày lên sóng, từ sức hút của cặp diễn viên chính Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đến nền tảng tiểu thuyết nổi tiếng, Thượng Công Chúa vẫn chưa đạt được hiệu ứng như kỳ vọng. Dù được đầu tư kinh phí sản xuất lên tới 320 triệu Nhân dân tệ, bộ phim chưa tạo được sức bật rõ rệt giữa cuộc cạnh tranh với những tác phẩm phát sóng cùng thời điểm.

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