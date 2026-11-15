Vào 2 ngày đầu tuần (16-17/11), Chính Quan xuất hiện lúc này cho thấy để có được thành tích tốt trong công việc, tuy nhiên tuổi Tỵ cần sự tập trung. Hãy thẳng thắn nói với những người xung quanh để họ hiểu và tôn trọng những mong muốn của bạn. Đừng e ngại, vì đó là quyền lợi của bạn.

Bạn không gặp rắc rối tài chính cũng là vì bạn đã để ra một khoản tiền đề phòng khi khó khăn. Tuy nhiên, việc gia tăng thu nhập thời điểm này không dễ dàng, do đó, bạn nên tiếp tục duy trì cuộc sống tiết kiệm bạn nhé.

Con giáp tuổi Mão

Vào 2 ngày đầu tuần (16-17/11), công việc của tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có tam hợp phù trợ. Song con giáp này cần phải đánh giá chính xác hơn năng lực bản thân và tình huống trước mắt nếu muốn lên kế hoạch phù hợp trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão cũng không nhất thiết phải làm mọi việc một mình, nhất là khi đứng trước những quyết định trọng đại. Hãy cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm bởi mọi người xung quanh luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho mình.

Con giáp tuổi Thìn

Vào 2 ngày đầu tuần (16-17/11), Lục Hợp xuất hiện mang tới cho người tuổi Thìn những niềm vui và cả sự may mắn khi mọi chuyện đều diễn ra êm đềm. Công việc của bản mệnh vô cùng thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ từ góp sức cho đến lời khuyên, kinh nghiệm để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài tiếp sức, con giáp này sẽ thu hoạch được những thành quả to lớn, hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nhưng dù tiền bạc dư dôi đến đâu, bạn cũng nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, còn nhiều chuyện phải chi tiêu sau này nên cần có kế hoạch tích lũy ngay từ bây giờ.

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