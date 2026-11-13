Tử vi tuần mới (16/11 đến 22/11/2026), 3 con giáp có thời vận tươi tốt, làm ăn xuôi thuận, tiền xài thả ga, hạnh phúc ấm êm

Tử vi tuần mới (16/11 đến 22/11/2026), tuổi Sửu đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn.

Có tài lộc, hoặc tuổi Sửu có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi tuần mới (16/11 đến 22/11/2026), nhờ có Tam Hợp cục soi mệnh, người tuổi Mão đón khá nhiều tin vui, xua tan mây mờ ảm đạm trong những ngày trước đó. Đường công danh sự nghiệp rộng mở, bản mệnh trở nên quyết đoán hơn khi bắt buộc phải đưa ra những lựa chọn. Bạn biết mình muốn gì nên không ngại theo đuổi, cũng sẵn sàng đưa ra lựa chọn mà không sợ thất bại.

Ảnh minh họa: Internet

Dù có phải đối mặt với khó khăn, con giáp này cũng không để những trở ngại làm cho mình bỏ cuộc. Bạn có tinh thần trách nhiệm cao, đã là những việc được giao cho mình là cố gắng hết sức để hoàn thành, chính vì thế mà cấp trên rất yên tâm khi giao công việc cho người tuổi Mão.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi tuần mới (16/11 đến 22/11/2026), nhờ tài tinh nâng đỡ, tình hình tài chính của tuổi Thìn có dấu hiệu cải thiện hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Dù làm trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng sẽ nhận được mức thù lao xứng đáng. Người làm đầu tư, kinh doanh thích hợp đưa ra những quyết định đầu tư.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim cũng cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Vì thế nếu ai có ý định tiếp cận, con giáp này nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao, biết đâu đó chính là người mình luôn trông đợi bao lâu nay.

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