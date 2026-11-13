Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ nữ chủ quán cà phê 47 tuổi ở phường Đông Thành tử vong, với nhiều vết đâm trên người.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra vụ nữ chủ quán cà phê tử vong bất thường.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện bà T.T.M.L. (47 tuổi), chủ quán cà phê C.N. tại phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long, tử vong bên trong quán nên trình báo cơ quan công an.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo thông tin báo Lao Động, tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Theo nguồn tin ban đầu, nạn nhân được phát hiện tử vong với nhiều vết đâm trên người. Khu vực quán cà phê sau đó được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, thu thập chứng cứ.

Đến chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi đã hoàn tất. Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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