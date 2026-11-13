Giá vàng hôm nay, ngày 13/11/2026: Vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 được SJC giảm 1 triệu đồng mỗi lượng khi mua vào còn 133,8 triệu đồng, bán ra 137,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý giảm 600.000 đồng, đưa chiều mua vào xuống 135 triệu đồng, bán ra 138 triệu đồng...

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 13/11, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống so với cuối ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 1 triệu đồng, đưa chiều mua vàng miếng xuống 135 triệu đồng, bán ra 138 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1 triệu đồng khi mua vào còn 135 triệu đồng, bán ra 138 triệu đồng...

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 7h38 ngày 13/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 3.885,2 USD/ounce (mua vào) và 3.887,2 USD/ounce (bán ra), tăng nhẹ 8,5 USD/ounce, tương đương 0,22% so với mức tham chiếu.

Theo thông tin báo VietNamNet , sáng nay (13/11), giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh sau những phiên biến động lớn.

Lúc 21h30 ngày 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.906 USD/ounce, giảm 87 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.980 USD/ounce.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 7/11 đạt 200.000 đơn, cao hơn mức dự báo 195.000 đơn. Số liệu của tuần trước được điều chỉnh giảm xuống 191.000 đơn.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bình quân 4 tuần ở mức 195.250 đơn. Trong khi đó, số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp giảm còn 1,697 triệu người trong tuần kết thúc ngày 31/10, thấp hơn dự báo 1,71 triệu người.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố hôm thứ Ba cho thấy lạm phát toàn phần tháng 10 tăng 0,4%, cao hơn mức dự báo 0,3%. CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3%, cũng vượt dự báo.

Thị trường hiện tập trung vào khả năng Fed tăng lãi suất mạnh hơn tại cuộc họp ngày 8-9/12. Theo đánh giá từ thị trường hợp đồng tương lai, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm đạt khoảng 87,1%. Khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm ở mức 12,9%.

TD Securities dự báo giá vàng có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ 3.900 USD/ounce khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và chi phí cơ hội nắm giữ vàng gia tăng. Tổ chức này cho rằng những yếu tố trên đang gây sức ép lên nhu cầu đầu tư, khiến giá vàng có thể dao động ở vùng thấp trong biên độ 3.900-4.200 USD/ounce.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, nhận định vùng 3.942-4.000 USD/ounce là khu vực hỗ trợ quan trọng. Nếu giá vàng duy trì dưới vùng này, động lực phục hồi trong ngắn hạn có thể suy yếu.

Trong kịch bản giảm sâu hơn, các vùng hỗ trợ tiếp theo được xác định tại 3.870 USD/ounce, 3.738 USD/ounce và 3.476 USD/ounce.