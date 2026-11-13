Tử vi 3 ngày cuối tuần (13 đến 15/11), 3 con giáp ngồi không cũng giàu, của nả đầy nhà, lộc lá xum xuê, hồng phúc dồi dào

Tử vi 3 ngày cuối tuần (13 đến 15/11), dấu hiệu tích cực trên phương diện xã giao của tuổi Tỵ. Bản mệnh cởi mở, nhiệt tình nên nhận được sự yêu mến của nhiều người. Hôm nay, dù có gặp phải khó khăn, bản mệnh cũng sẽ được nhiều người chủ động giúp đỡ.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng triển vọng. Nếu cảm nhận được đối phương đang nghiêm túc với mình thì bản mệnh cũng nên mở lòng để cho đối phương kéo gần khoảng cách, có thể đó chính là người bản mệnh chờ đợi đã lâu.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi 3 ngày cuối tuần (13 đến 15/11), Thực Thần ghé thăm nhờ đó tuổi Mão sẽ có được nhiều lợi ích lớn từ sự giúp đỡ, góp ý của những người xung quanh. Đây cũng là khoảng thời gian thích hợp để tham gia các cuộc phỏng vấn, ký kết các hợp đồng mới.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên cẩn trọng trong việc lựa chọn người yêu nếu đang có ý định nhận lời hẹn hò ai đó. Hãy tìm hiểu về người đó kỹ càng trước khi đồng ý nhé! Đừng để vẻ ngoài hào nhoáng của họ đánh lừa bạn.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi 3 ngày cuối tuần (13 đến 15/11), Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi nhận được sự ủng hộ, yêu mến của mọi người. May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương sẽ chỉ ra cho bạn những định hướng đúng đắn cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn cũng phát triển thuận lợi khi bạn tìm ra định hướng phù hợp cho bản thân. Tất nhiên, khi mới bắt đầu thì mọi việc không thể thuận lợi ngay được, song chỉ cần tin tưởng vào bản thân và cố gắng không ngừng, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy hiệu quả công việc.

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