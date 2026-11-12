Trương Nhất Sơn chúc mừng sinh nhật Dương Tử lúc 3 giờ sáng, một câu nói khiến fan xúc động

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 10/11, điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ là thời điểm đăng bài mà còn nằm ở cách Trương Nhất Sơn nhấn mạnh danh hiệu nghề nghiệp của bạn thân. Nhiều người cho rằng đây là lời động viên đặc biệt, thể hiện sự tự hào trước những thành tựu mà Dương Tử đạt được sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trương Nhất Sơn gây chú ý khi đăng lời chúc sinh nhật Dương Tử lúc 3 giờ sáng: “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, chúc mừng sinh nhật, mãi mãi là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Dù chỉ vỏn vẹn vài chữ, lời chúc vẫn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Trương Nhất Sơn và Dương Tử quen biết từ năm 2004 khi cùng tham gia bộ phim Nhà có con gái. Thời điểm đó, Dương Tử khoảng 12 tuổi, còn Trương Nhất Sơn mới 11 tuổi. Cả hai vào vai những thành viên trong gia đình, thường xuyên có những màn đối đáp hài hước, tạo nên nhiều kỷ niệm với khán giả.

Sau bộ phim, tình bạn của hai diễn viên tiếp tục được duy trì. Họ còn có thời gian học chung tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và cùng theo đuổi con đường nghệ thuật. Trong hơn hai thập kỷ, những lần tương tác, chúc mừng thành tích của đối phương thường xuyên nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Tháng 6/2026, Dương Tử giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Bạch Ngọc Lan lần thứ 31 nhờ vai Bạch Cúc trong Sinh Mệnh Thụ. Khi đó, Trương Nhất Sơn cũng gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự ghi nhận đối với nỗ lực của bạn mình. Vì vậy, việc anh tiếp tục sử dụng cụm từ “nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” trong lời chúc sinh nhật lần này được xem như sự nối tiếp lời động viên trước đó.

Từ một diễn viên nhí nổi tiếng qua Nhà có con gái, Dương Tử từng bước xây dựng sự nghiệp với nhiều vai diễn trưởng thành. Tuy nhiên, việc thoát khỏi hình ảnh đáng yêu thời thơ ấu không phải hành trình dễ dàng. Những tác phẩm gần đây, đặc biệt là Sinh Mệnh Thụ, giúp cô cho thấy sự thay đổi trong lựa chọn nhân vật và khả năng diễn xuất.

Tình bạn lâu năm của hai nghệ sĩ cũng từng được nhắc đến qua những câu chuyện hài hước. Năm 2016, tại một sự kiện quảng bá phim, khi được hỏi Dương Tử có phải hình mẫu bạn gái lý tưởng hay không, Trương Nhất Sơn từng ví cô như “món ăn chính”. Câu trả lời dí dỏm này trở thành kỷ niệm được người hâm mộ nhắc lại nhiều năm sau.