Trực thăng chở khách dự đám cưới mất kiểm soát, lao thẳng xuống đất khiến phi công thiệt mạng

Rafael Grossi Teixeira, 43 tuổi, một phi công và là huấn luyện viên trực thăng giàu kinh nghiệm, đang chở khách dự đám cưới đến buổi lễ ở bang Minas Gerais của Brazil. Trên đường đến địa điểm tổ chức đám cưới, chiếc trực thăng Robinson R66 xoay tròn mất kiểm soát trước khi rơi xuống đất vào chiều ngày 7/11.

Video 2 giờ 48 phút trước 2 giờ 48 phút trước Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truc-thang-cho-khach-du-am-cuoi-mat-kiem-soat-lao-thang-xuong-at-khien-phi-cong-thiet-mang-772925.html