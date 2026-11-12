Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp rung đùi đếm tiền, giàu có vô biên, làm ăn khấm khá, thành công trải thảm hồng

Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, tuổi Mão gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng.

Đường tài lộc của tuổi Mão có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Con giáp tuổi Tỵ

Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, Thiên Ấn nâng đỡ Tỵ trong công việc. Các bạn cứ mạnh dạn nói lên bức xúc của mình, cứ đòi quyền lợi cho mình vì bạn làm đúng. Người có chức có quyền thì làm ăn có uy tín, được nhân viên quý mến nhưng chớ kiêu ngạo kẻo mất lộc làm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Hỏa dưỡng Thổ nên vận tình cảm của bản mệnh được vun đắp khá nhiều. Vợ chồng biết cảm thông, yêu thương nhau nhiều hơn, không còn hằn học giận dỗi. Tỵ cũng luôn chú ý giữ thái độ đúng mực, không chảnh chọe với bất kỳ ai nên ai cũng quý.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, tuổi Hợi đón nhận tin vui về đầu tư hay kinh doanh. Có thể là lợi nhuận đang về, thế nhưng nhất định phải có tiền trong tay mới cảm thấy chắc chắn, bản mệnh đừng vội vàng mua sắm, ăn mừng trước.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này được khuyên nên thay đổi thái độ của mình trước khi chỉ trích người khác. Tinh thần tuổi Hợi sẽ rất tích cực nếu bản mệnh chịu thay đổi mình, chịu khó vui chơi với bạn bè, tham gia các chuyến đi thú vị.

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