Giá vàng hôm nay, ngày 12/11/2026: Quay đầu giảm 1 triệu đồng/lượng

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng như Công ty SJC mua vào 134,8 triệu đồng, bán ra 138,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý giảm 1,1 triệu đồng, đưa chiều mua vào xuống 135,6 triệu đồng, bán ra 138,6 triệu đồng... Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 12/11, giá vàng trong nước quay đầu đi xuống so với cuối ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, đưa chiều mua vào xuống 136 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm 1 triệu đồng khi mua vào còn 135,7 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng...

Lúc 8h31 ngày 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco tăng 6,4 USD/ounce, tương đương 0,16%, lên 3.993,2 USD/ounce sau khi có lúc lùi về 3.968 USD/ounce.

Biểu đồ Kitco cho thấy giá vàng có thời điểm lên 4.068 USD/ounce, sau đó giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce. Từ đáy 3.968 USD/ounce, giá vàng đã hồi hơn 25 USD/ounce tính đến 8h31.

Lúc 20h ngày 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.035 USD/ounce, tăng 0,9 USD/ounce, tương đương tăng 0,02%. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 4.042 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 6,9%, tương ứng 300 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 10/11.

Trước đó, giá kim loại quý chịu áp lực bán tháo sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 10 cao hơn dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4%, vượt mức kỳ vọng 0,3%, trong khi CPI lõi tăng 0,3%, cao hơn dự báo 0,2%.

Dữ liệu này làm gia tăng kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 lên tới 91,9%, trong khi khả năng tăng 50 điểm cơ bản là 9,1%.

Goldman Sachs cũng điều chỉnh dự báo, cho rằng Fed có thể tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12/2026 và tháng 3/2027. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5% trước khi giảm về khoảng 4,98%, còn chỉ số USD duy trì quanh 102,7.

Đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao tiếp tục là những yếu tố bất lợi đối với vàng, tài sản không sinh lãi.