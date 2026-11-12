Giá vàng hôm nay, ngày 12/11/2026: Quay đầu giảm 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 12/11/2026 09:36

Hôm nay, ngày 12/11/2026 giá vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, còn 139 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 12/11, giá vàng trong nước quay đầu đi xuống so với cuối ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, đưa chiều mua vào xuống 136 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm 1 triệu đồng khi mua vào còn 135,7 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng...

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng như Công ty SJC mua vào 134,8 triệu đồng, bán ra 138,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý giảm 1,1 triệu đồng, đưa chiều mua vào xuống 135,6 triệu đồng, bán ra 138,6 triệu đồng... Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/11/2026: Quay đầu giảm 1 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước quay đầu giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới sáng 12/11 hồi phục, tiến sát 4.000 USD/ounce

Lúc 8h31 ngày 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco tăng 6,4 USD/ounce, tương đương 0,16%, lên 3.993,2 USD/ounce sau khi có lúc lùi về 3.968 USD/ounce.

Biểu đồ Kitco cho thấy giá vàng có thời điểm lên 4.068 USD/ounce, sau đó giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce. Từ đáy 3.968 USD/ounce, giá vàng đã hồi hơn 25 USD/ounce tính đến 8h31.

Lúc 20h ngày 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.035 USD/ounce, tăng 0,9 USD/ounce, tương đương tăng 0,02%. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 4.042 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 6,9%, tương ứng 300 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 10/11.

Trước đó, giá kim loại quý chịu áp lực bán tháo sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 10 cao hơn dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4%, vượt mức kỳ vọng 0,3%, trong khi CPI lõi tăng 0,3%, cao hơn dự báo 0,2%.

Dữ liệu này làm gia tăng kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 lên tới 91,9%, trong khi khả năng tăng 50 điểm cơ bản là 9,1%.

Goldman Sachs cũng điều chỉnh dự báo, cho rằng Fed có thể tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12/2026 và tháng 3/2027. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5% trước khi giảm về khoảng 4,98%, còn chỉ số USD duy trì quanh 102,7.

Đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao tiếp tục là những yếu tố bất lợi đối với vàng, tài sản không sinh lãi.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2026: Trong nước giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2026: Trong nước giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 11/11/2026, giá vàng miếng SJC giảm xuống dưới 140 triệu đồng mỗi lượng, mất mốc 140 triệu đồng/lượng. Kim loại quý trên thị trường thế giới giảm sau đà tăng giá mạnh trước đó.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng giảm giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 hôm nay, ngày 12/11/2026, 3 con giáp trải thảm đón Quý Nhân, âm thanh giàu có vang vọng, Hào Quang rực rỡ

Đúng 16h30 hôm nay, ngày 12/11/2026, 3 con giáp trải thảm đón Quý Nhân, âm thanh giàu có vang vọng, Hào Quang rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Nha Trang: Đá trên núi Chụt sạt lở bất ngờ rơi trúng người đi xe máy

Nha Trang: Đá trên núi Chụt sạt lở bất ngờ rơi trúng người đi xe máy

Xã hội 41 phút trước
Thần Tài ban phước sau ngày 12/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', hỷ sự liên tiếp, tiền bạc ùa về nhà bát ngát

Thần Tài ban phước sau ngày 12/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', hỷ sự liên tiếp, tiền bạc ùa về nhà bát ngát

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Danh tính, lời khai ban đầu nghi phạm sát hại cô gái, chôn xác phi tang ở TP.HCM

Danh tính, lời khai ban đầu nghi phạm sát hại cô gái, chôn xác phi tang ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp chuẩn bị đón nhận mưa tiền gió bạc, vạn sự lên hương, Phú Quý không ai sánh bằng, đổi đời giàu có từ ngày 12 đến 22/11

Chúc mừng 3 con giáp chuẩn bị đón nhận mưa tiền gió bạc, vạn sự lên hương, Phú Quý không ai sánh bằng, đổi đời giàu có từ ngày 12 đến 22/11

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/11/2026: Quay đầu giảm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/11/2026: Quay đầu giảm 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà sau ngày 12/11/2026

3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà sau ngày 12/11/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nửa tháng tới, 3 con giáp TRÙNG PHÙNG với Thần Tài, vơ hết lộc thiên hạ vào nhà, tiền nhiều ngất ngưởng, sự nghiệp không ngừng đi lên

Nửa tháng tới, 3 con giáp TRÙNG PHÙNG với Thần Tài, vơ hết lộc thiên hạ vào nhà, tiền nhiều ngất ngưởng, sự nghiệp không ngừng đi lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Từ ngày 12/11 đến 22/11, 3 con giáp giàu có nức tiếng, đạp trúng hố vàng, may mắn tụ hội, vận khí tươi tốt

Từ ngày 12/11 đến 22/11, 3 con giáp giàu có nức tiếng, đạp trúng hố vàng, may mắn tụ hội, vận khí tươi tốt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/11/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng trợ mệnh, vận may cực lớn, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/11/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng trợ mệnh, vận may cực lớn, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két

Qua đêm nay, 3 con giáp Lộc Lá tràn trề, vận trình dát vàng sáng chói, hút cạn túi Thần Tài

Qua đêm nay, 3 con giáp Lộc Lá tràn trề, vận trình dát vàng sáng chói, hút cạn túi Thần Tài

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính, lời khai ban đầu nghi phạm sát hại cô gái, chôn xác phi tang ở TP.HCM

Danh tính, lời khai ban đầu nghi phạm sát hại cô gái, chôn xác phi tang ở TP.HCM

Danh tính thi thể nam thanh niên 18 tuổi mất tích, thi thể được tìm thấy dưới sông

Danh tính thi thể nam thanh niên 18 tuổi mất tích, thi thể được tìm thấy dưới sông

Huế: Cháy lớn cửa hàng xe máy, thiêu rụi nhiều tài sản, lan sang nhà liền kề

Huế: Cháy lớn cửa hàng xe máy, thiêu rụi nhiều tài sản, lan sang nhà liền kề

Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2026: Trong nước giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2026: Trong nước giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng

Danh tính tài xế tử vong trong cabin xe tải đậu qua đêm, cửa kính hé 2cm

Danh tính tài xế tử vong trong cabin xe tải đậu qua đêm, cửa kính hé 2cm

Xe máy tống 3 lao vào xe hơi đang quay đầu, văng lên nóc xe

Xe máy tống 3 lao vào xe hơi đang quay đầu, văng lên nóc xe