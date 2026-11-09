Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2026: SJC giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định vàng đã phát huy vai trò tài sản trú ẩn an toàn trong phần lớn tuần qua. Giá vàng phục hồi từ mức đáy 3.870 USD/ounce lên gần 4.147 USD/ounce khi chứng khoán Mỹ lao dốc ngày 5/11.

Theo thông tin báo VietNamNet , dữ liệu từ Kitco, lúc 7h26 ngày 9/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 4.070,9 USD/ounce (mua vào) và 4.072,9 USD/ounce (bán ra), tăng 1 USD/ounce, tương đương 0,02% so với mức tham chiếu của Kitco.

Tuy nhiên, giá vàng quay đầu giảm trước cuối tuần sau khi số liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự báo và giá dầu tiếp tục phục hồi. Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới tăng gần 5%.

Giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 4.070,9 USD/ounce (mua vào) và 4.072,9 USD/ounce (bán ra). Ảnh: Báo VietNamNet.

Ông Chandler cho rằng vàng chưa chắc đã tạo đáy. Nếu giá xuyên thủng mốc 3.975 USD/ounce, kim loại quý có thể lùi về vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 3.935 USD/ounce.

Khảo sát của Kitco News cho thấy giới chuyên gia đang chia rẽ về triển vọng giá vàng tuần này, trong đó tỷ lệ dự báo giảm cao hơn nhẹ so với tỷ lệ dự báo tăng. Trái lại, phần lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng kim loại quý đi lên.

Tuần này, thị trường sẽ theo dõi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, trong đó đáng chú ý là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 công bố ngày 10/11 và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 công bố ngày 13/11. Ngày 12/11, Mỹ dự kiến công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và doanh số bán nhà hiện hữu tháng 10.

Những dữ liệu này có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đồng USD và diễn biến giá vàng.

Theo thông tin báo VOV, giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch ngày 9/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 138 triệu đồng/lượng; giá bán 141 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự với vàng SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI thời điểm trước phiên 9/11 niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá bán ra so với phiên hôm trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng ở Hà Nội cuối ngày 8/11 cũng không có biến động so với phiên sáng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết mua vào - bán ra ở 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, ngang mức giá so cuối phiên 7/11.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cuối ngày 8/11 niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, giữ giá mua vào, bán ra so với cuối phiên 7/11. Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua bán vàng nhẫn tròn trơn 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá hôm trước.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trước tuần giao dịch mới. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.071,6 USD/oz, tăng 1 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 8/11: 1 USD = 25.780 VND, sau khi trừ các khoản thuế, phí, giá vàng thế giới hiện tương đương 126,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra thời điểm cuối ngày 8/11.