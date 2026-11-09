Mừng 3 con giáp được Phật Bà yêu chiều hết mực, vượng khí tăng cao, ngồi trên hố vàng hố bạc, cơ ngơi vững chắc trong các ngày 9, 10, 11 tháng 11 dương lịch

Trong các ngày 9, 10, 11 tháng 11 dương lịch, sự nghiệp của Thân hôm nay rực rỡ nhờ Chính Quan đem đến cát khí. Bạn có thể vượt qua mọi thất bại trong công việc, càng trẻ càng năng nổ. Bạn mạnh dạn trong việc kinh doanh tự do, nhiều người dám bỏ ngang công việc văn phòng để về nhà khởi nghiệp, xin việc mới hoặc học lên cao.

May mắn là tình duyên nhờ ngũ hành Kim sinh Thủy nên cũng khá hơn hẳn. Gia đình có thêm tin vui mới, người lớn tuổi được con cháu quan tâm nhiều hơn. Bạn cũng rất khéo trong việc hỗ trợ cho nửa kia phát triển sự nghiệp, lại được lòng cả bạn bè của người ấy.

Con giáp tuổi Tuất

Trong các ngày 9, 10, 11 tháng 11 dương lịch, Lục Hợp xuất hiện che chắn cho những vết thương cũ nhanh lành thì người tuổi Tuất cũng có lại được sự tươi vui từ trong ánh mắt, lời nói, bạn trở nên hòa đồng hơn với mọi người trong ngày hôm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn cho thấy tuổi Tuất có thể phải mang việc về nhà. Công việc bận rộn, hàng loạt trọng trách đè lên vai khiến không còn thời gian quan tâm người thân trong gia đình. Sự xao nhãng của bạn sẽ khiến ai đó tủi thân, hãy bù đắp cho họ vào cuối ngày, khi rảnh rỗi nhé!

Con giáp tuổi Tý

Trong các ngày 9, 10, 11 tháng 11 dương lịch, tin vui về tài chính đến với tuổi Tý, có thể là nhờ vào việc làm ăn đúng thời điểm mang lại lợi nhuận tăng tiến. Con giáp này nhớ tận dụng tốt thời cơ hiện tại và đừng quên nghĩ tới cả những kế hoạch dài hạn khác.

Ảnh minh họa: Internet

Cục diện tam hội nhắc nhở bản mệnh dù công việc bộn bề, cũng đừng quên dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm, nơi đó thực sự quan trọng. Đừng quên rằng sau những ồn ào, hào nhoáng của đời sống, gia đình là nơi mà con giáp này tìm đến sự yên ổn và có những phút giây thực sự thoải mái.

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