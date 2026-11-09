Đúng 20h hôm nay, ngày 9/11/2026, 3 con giáp một bước đổi đời, người xuất ngoại Phú Quý, người sếp sòng thiên hạ, giàu khó không ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/11/2026, vấn đề tiền bạc của tuổi Mão cũng khá thuận lợi. Bạn không nên chê các món lợi nhỏ, nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn. Bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan. Ngoài ra, muốn thành công về tiền bạc, bạn cần phải có quý nhân giúp đỡ mới thực hiện được ý định.

Gia đạo có tiệc tùng, đình đám vui vẻ hoặc có sự họp mặt, gặp gỡ bạn bè hoặc người thân. Trong tình cảm vợ chồng, cần phải có sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau, bạn không nên vui chơi bè bạn mà xao lãng gia đình. Có sự đồng vợ đồng chồng thì việc gì khó khăn đến đâu cũng giải quyết một cách dễ dàng.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/11/2026, vận may tài chính sẽ giúp tuổi Thân vững vàng tiến tới trong việc gia tăng thu nhập. Con giáp này rất chăm chỉ và tập trung kiếm tiền bất kể có phải là ngày nghỉ hay không, nhờ thế mà bản mệnh kiếm được số tiền lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm, người còn độc thân nên chuẩn bị cho một tiếng sét ái tình mãnh liệt. Những cặp đôi sẽ có một khoảng thời gian bình yên và ngọt ngào, hãy tận hưởng và trân trọng điều đó. Dù có bận rộn đến mấy, bản mệnh cũng chớ nên thờ ơ với sự vất vả của nửa kia và tìm cớ đẩy mọi công việc chăm sóc nhà cửa cho đối phương.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/11/2026, nhờ Lục Hợp, vận trình ngày mới của người tuổi Thân rất rộng mở, cát khí sẽ giúp các dự định của bạn được trôi chảy bất ngờ. Trong công việc, những kết quả vừa qua giúp tuổi này khẳng định vị thế, tạo lập được bàn đạp vững chắc để tiến thân. Nếu đang có ý định đầu tư, buôn bán kinh doanh thì tuổi này hoàn toàn có thể mạnh dạn tiến hành. Ngày đại cát đại lợi hứa hẹn thu nhập tốt hơn thời gian trước rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm cũng rất tốt đẹp. Với người đã có đôi, con giáp này rất chu đáo, quan tâm đến đối phương. Ngoài ra trong các mối quan hệ, làm gì bạn cũng đều cân nhắc thiệt hơn cho người khác nên duy trì được những mối hợp tác, làm ăn lâu dài, có lợi cho cả đôi bên.

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