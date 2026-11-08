Túi tiền của 3 con giáp phình to trong tuần mới (9/11 đến 15/11), gặp dữ hóa lành, sự nghiệp thành công, đón hỷ sự tưng bừng

Trong tuần mới (9/11 đến 15/11), đường tiền bạc của tuổi Tỵ may mắn được Tam Hội chiếu cố nên có quý nhân giúp đỡ. Bạn kiếm tiền dễ nhưng khó giữ tiền, thế nhưng nếu bạn chịu khó tận tâm làm việc, chi tiêu chừng mực thì sẽ tích được khá tiền, không thua kém ai hết.

May mắn là Hỏa Thổ tương sinh nên vận tình cảm của người tuổi Tỵ rất tốt. Là con giáp chăm chỉ làm việc thiện, bạn muốn đối đãi với những hoàn cảnh bất hạnh bằng lòng từ bi, tính hay thương người nên dễ dược người ta quý mến. Gia đình bạn hôm nay đi xa sẽ có bề trên phù hộ, bình an vô sự trên mọi nẻo đường.

Con giáp tuổi Thân

Trong tuần mới (9/11 đến 15/11), đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân như trải thêm hoa hồng. Thời gian này bản mệnh cần cố gắng phát huy hết thế mạnh bản thân, vận trình đang rất hanh thông nên chỉ cần có quyết tâm là ắt sẽ có được thành công. Song cũng đừng vì thế mà ỷ lại vào vận may và lợi thế đang có, quá mức chủ quan khiến con giáp này đôi khi có thể làm ra những hành động khiến người khác phật lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân và nửa kia đang có những giây phút êm đềm bên nhau, không còn phải lo lắng quá nhiều về chuyện tương lai. Hai người tận hưởng những cảm giác ngọt ngào của tình yêu, cả hai đến với nhau vì tình cảm mà không chút toan tính.

Con giáp tuổi Tuất

Trong tuần mới (9/11 đến 15/11), người tuổi Tuất được Tam Hợp cục soi đường có thể thoải mái làm những việc mình muốn, không phải lo lắng quá nhiều những chuyện không đâu. Tiền bạc dồi dào, con giáp này có nguồn vốn cho riêng mình để tự do theo đuổi đam mê.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn đang gặp khá nhiều may mắn về tiền bạc. Càng về cuối tuần lại càng hăng hái, không bỏ lỡ bất cứ thời cơ đáng quý nào. Nhờ luôn chăm chỉ làm việc, cặm cụi kiếm tiền, nên cuộc sống của bạn cũng nhanh chóng được cải thiện theo như mong muốn.

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