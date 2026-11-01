Tử vi tuần mới, từ ngày 2 đến 8/11/2026, 3 con giáp CÁT TINH soi chiếu, vét hết may mắn thiên hạ, vận trình lên hương, sung sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 01/11/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp CÁT TINH soi chiếu, vét hết may mắn thiên hạ, vận trình lên hương, sung sướng như tiên tử vi tuần mới, từ ngày 2 đến 8/11/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi tuần mới, từ ngày 2 đến 8/11/2026, tuổi Sửu có thể củng cố quyền lực, tìm kiếm phần thưởng đáng kể cho mình, nhưng hãy chia sẻ nó với mọi người xung quanh. Lời khuyên quan trọng cho bản mệnh là đừng quá duy tâm trong mọi việc, đôi khi cần lý trí hơn.

Tử vi tuần mới, từ ngày 2 đến 8/11/2026, 3 con giáp CÁT TINH soi chiếu, vét hết may mắn thiên hạ, vận trình lên hương, sung sướng như tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, con giáp này được nhận tin vui giúp có thêm niềm tin mới, thế nhưng lần này bản mệnh đón nhận mọi thứ với thái độ ung dung và thoải mái hơn. Những cặp đôi có nhiều thời gian trò chuyện để thấu hiểu nhau.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi tuần mới, từ ngày 2 đến 8/11/2026, Chính Ấn cho thấy tuổi Dần đang hoàn toàn kiểm soát tốt cuộc sống của mình. Hãy sẵn sàng thực hiện những bước đi và quyết định táo bạo trong công việc để mang lại lợi ích cho bạn về lâu dài. Bạn có xu hướng ghét phải lặp đi lặp lại những công việc thường lệ. Dường như bạn đang được thôi thúc nên làm gì đó để phá bỏ những thói quen thường ngày.

Tử vi tuần mới, từ ngày 2 đến 8/11/2026, 3 con giáp CÁT TINH soi chiếu, vét hết may mắn thiên hạ, vận trình lên hương, sung sướng như tiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sẽ có một số trì trệ trong việc đầu tư kinh doanh, đòi hỏi bạn phải sáng tạo và đổi mới để không bị tụt lại phía sau. Đây là cơ hội để bạn chủ động hơn trong việc học hỏi, tham khảo những mô hình đang rất thành công ở hiện tại.

Con giáp tuổi Tỵ 

Tử vi tuần mới, từ ngày 2 đến 8/11/2026, tuổi Tỵ duy trì được trạng thái tinh thần lạc quan và tích cực khi đi làm. Tinh thần tốt có thể khiến bản mệnh sẵn sàng nhận những nhiệm vụ mới mẻ mang tính thử thách. Hôm nay chính là thời điểm thích hợp để bản mệnh bứt phá vươn lên. Ngoài ra, con giáp này còn cho rằng chẳng khó khăn nào trong cuộc sống có thể khiến mình chùn bước, đồng thời xung quanh bản mệnh vẫn luôn tràn đầy những cơ hội. 

Tử vi tuần mới, từ ngày 2 đến 8/11/2026, 3 con giáp CÁT TINH soi chiếu, vét hết may mắn thiên hạ, vận trình lên hương, sung sướng như tiên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vì thường xuyên quan tâm đến nửa kia nên bản mệnh có thể thấu hiểu suy nghĩ và cảm nhận của đối phương mà không cần người ấy phải nói thành lời. Giữa hai người luôn có sự ăn ý khiến người ngoài phải ngưỡng mộ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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