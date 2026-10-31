Loại quả khô ăn vào dẻo ngọt không ngờ có nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 31/10/2026 05:00

Mơ khô thường được biết đến như một món ăn vặt nhưng rất ít người biết đến giá trị dinh dưỡng của loại quả này. Với hương vị chua ngọt hài hòa, mơ khô được rất nhiều người yêu thích.

Mơ là loại quả rất quen thuộc với người Việt. Loại quả này thường có vị chua nên thường được sử dụng để mơ khô, ngâm rượu, làm mứt, ô mai,... Trong đó, mơ khô là món ăn được chế biến từ quả mơ tươi nhờ phương pháp sấy khô. Việc sấy khô nhằm loại bỏ hàm lượng nước giúp bảo quản và vận chuyển dễ dàng nhưng vẫn giữ nguyên giá trị dinh dưỡng từ quả mơ tươi.

Loại quả khô ăn vào dẻo ngọt không ngờ có nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tương tự các loại quả khác, quả mơ cũng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể. Vì thế, mơ khô cũng là nguồn bổ sung dưỡng chất tuyệt vời và tiện lợi. Hãy cùng khám phá lợi ích tuyệt vời của mơ khô và cách sử dụng mơ khô trong chế độ ăn hàng ngày trong bài viết này nhé.

Công dụng của quả mơ khô 

Giàu chất chống oxy hóa

Mơ khô là nguồn cung cấp dồi dào chất chống oxy hóa, các hợp chất giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa và tổn thương do các gốc tự do gây ra. Theo các nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients và British Journal of Nutrition, các gốc tự do này có thể góp phần vào quá trình lão hóa và sự phát triển của các bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh tim và ung thư. Các chất chống oxy hóa trong loại quả khô này, bao gồm vitamin C và beta-carotene, giúp trung hòa các phân tử có hại này, thúc đẩy sức khỏe tổng thể và tuổi thọ.

Loại quả khô ăn vào dẻo ngọt không ngờ có nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho sức khỏe mắt

Ngoài hạnh nhân, quả óc chó và quả hồ trăn, mơ khô cũng chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe mắt, bao gồm vitamin A và E. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Journal of Optometry cho thấy vitamin A giúp ngăn ngừa chứng quáng gà và hỗ trợ chức năng tổng thể của võng mạc. Thêm vào đó, vitamin E, một chất chống oxy hóa tan trong chất béo, bảo vệ mắt khỏi tác hại của các gốc tự do. Khi được tiêu thụ thường xuyên, nó có thể giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) và giữ cho thị lực của bạn sắc bén khi về già.

Duy trì làn da khỏe mạnh

Hàm lượng vitamin C trong mơ khô đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe làn da. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp thúc đẩy sản sinh collagen, một loại protein chịu trách nhiệm giữ cho da săn chắc và đàn hồi. Collagen rất cần thiết để giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và chảy xệ khi bạn già đi. Ngoài ra, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, vitamin C giúp bảo vệ da khỏi tác hại do tia cực tím và các chất ô nhiễm môi trường gây ra. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn có thể bỏ qua kem chống nắng.

Loại quả khô ăn vào dẻo ngọt không ngờ có nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tiêu hóa

Quả mơ khô là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, với 7,5 gram chất xơ trong 100 gram mơ khô, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ. Chất xơ giúp điều hòa nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Chế độ ăn giàu chất xơ cũng hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng và góp phần vào sức khỏe đường ruột tổng thể. Hơn nữa, chất xơ là một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu giúp kiểm soát cân nặng vì nó giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Một số lưu ý khi ăn quả mơ

Loại trái cây này có vị chua, vì thế, khi bạn ăn quá nhiều, men răng của bạn có thể bị hư hại.

Hạt mơ có chứa amygdalin và nếu đi vào cơ thể chúng có thể chuyển hóa thành chất độc hại, thậm chí có thể gây chết người. Do đó, hãy bỏ hạt trước khi ăn.

Nếu bạn bị dị ứng với đào thì có thể có nguy cơ dị ứng với quả mơ, do đó, cần thận trọng khi sử dụng.

Nên ngâm mơ và rửa sạch trước khi ăn.

Hi vọng rằng, những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quả mơ và những công dụng của nó đối với sức khỏe và một số lưu ý khi sử dụng. Qua đó, bạn sẽ lên thực đơn dinh dưỡng cho bản thân và gia đình một cách khoa học.

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