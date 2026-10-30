Đêm nào cũng thấy chồng đặt quả mướp ở đầu giường, nghe anh tiết lộ lý do tôi bàng hoàng

Tâm sự 30/10/2026 23:00

Dù nhiều lần cãi nhau, tôi muốn chồng thay đổi để tôi bớt tủi thân, nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật nấy. Đến khi tôi sinh con, chồng cũng lơ là không thèm để ý. Tôi giận quá, nhiều lần tìm cách dọa chồng cũng chẳng thành, nói với bố mẹ anh càng không có kết quả.

Tôi quen biết chồng 10 năm, từ bạn bè thành người yêu, rồi trở thành bạn đời. Chúng tôi là cặp đôi được bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng từ ngày lấy nhau, tôi phát hiện mọi chuyện không hoàn hảo như mình nghĩ.

Càng ở cùng nhau lâu thì tôi càng phải chịu đựng cái tính vô tâm, lười biếng của chồng. Cứ đi làm về nhà, chồng chẳng màng vợ con đang làm gì, ăn cơm xong là leo lên giường nằm. Tôi phải làm hết việc nhà, cũng chẳng nghe được câu hỏi han từ chồng. 

Dù nhiều lần cãi nhau, tôi muốn chồng thay đổi để tôi bớt tủi thân, nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật nấy. Đến khi tôi sinh con, chồng cũng lơ là không thèm để ý. Tôi giận quá, nhiều lần tìm cách dọa chồng cũng chẳng thành, nói với bố mẹ anh càng không có kết quả.

Về lâu về dài, chồng tôi còn bộc lộ cái tính độc mồm độc miệng. Anh nghĩ gì nói đó, thậm chí là nói những câu vô duyên khiến tôi lắc đầu ngao ngán. Nhiều lần tôi nhắc nhở chồng, anh cũng không bỏ vào tai. Tệ hơn, những lần đi với bạn bè tôi, anh không cẩn thận lời nói, khiến ai nấy cũng chán chẳng buồn rủ rê vợ chồng tôi đi cùng nữa.

Đêm nào cũng thấy chồng đặt quả mướp ở đầu giường, nghe anh tiết lộ lý do tôi bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này tôi mới sinh con thứ hai. Tôi cho con bú mẹ hoàn toàn nên ngực không thể được như lúc chưa sinh con. Nhưng tôi cũng tủi thân lắm, mỗi lần nhìn cơ thể trong gương lại muốn rơi nước mắt. Phụ nữ ai cũng hiểu nỗi khổ này, muốn đẹp nhưng lại càng muốn con khỏe mạnh, vì vậy mà đành hy sinh.

Mấy tuần trước, chồng tôi đem về nhà một lọ thuốc nói tôi bôi vào ngực. Chồng tôi nói đó là thuốc giúp nở ngực. Tôi nghe thì choáng váng, vợ chồng cãi một trận to không tưởng. Chưa gì mà chồng tôi đã chê vợ như thế thì sau này anh còn làm gì nữa?

Thấy tôi bực tức nhất quyết không chịu dùng thuốc, chồng tôi càng khó chịu hơn. Vài ngày trước, tôi thấy chồng đêm nào cũng để một trái mướp ở đầu giường. Cứ hết mướp nhỏ lại đến mướp to xuất hiện, tôi chẳng hiểu nỗi nên hỏi chồng định làm gì?

Không thể ngờ được, chồng tôi trả lời khiến tôi sốc tận óc:

“Anh nhắc em đó, em cứ nhìn đi, em mà không dùng thuốc anh đem về thì sau này ngực em chẳng khác gì quả mướp đâu”.

Tôi nghe mà vừa giận vừa tủi thân kinh khủng, chỉ muốn viết đơn ly hôn ngay với chồng. Tôi phải làm sao đây, cứ tình cảnh này chắc tôi trầm cảm sau sinh mất!

4 người đàn bà bất ngờ xuất hiện tại lễ tang của chồng, cô vợ rụng rời sụp đổ trước bí mật cay đắng

4 người đàn bà bất ngờ xuất hiện tại lễ tang của chồng, cô vợ rụng rời sụp đổ trước bí mật cay đắng

Ngày làm đám tang cho chồng, tôi gắng gượng nuốt nước mắt vào trong. Bỗng người nhà chạy vào hoảng hốt nói với tôi có 4 người phụ nữ đến tìm tôi. Tôi nhìn ra bên ngoài thì chết sững khi thấy tất cả họ đồ mặc đầm bầu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vợ bị họ hàng dè bỉu đủ điều ngày tân gia, chồng xuất hiện buông nhẹ một câu khiến cả họ cứng họng

Vợ bị họ hàng dè bỉu đủ điều ngày tân gia, chồng xuất hiện buông nhẹ một câu khiến cả họ cứng họng

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Đêm nào ngủ một mình con cũng than chật giường, check camera đêm mẹ rụng rời bật khóc

Đêm nào ngủ một mình con cũng than chật giường, check camera đêm mẹ rụng rời bật khóc

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Sếp ép lấy con gái ông, tôi bèn dắt vợ đến gặp khiến ai nấy rụng rời

Sếp ép lấy con gái ông, tôi bèn dắt vợ đến gặp khiến ai nấy rụng rời

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lập cột mốc mới, trở thành Chủ tịch Ban giám khảo Kim Kê

Triệu Lệ Dĩnh lập cột mốc mới, trở thành Chủ tịch Ban giám khảo Kim Kê

Sao quốc tế 7 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 1/11/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 1/11/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 1/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi Chủ Nhật 1/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Vì sao người xưa coi trọng những quy tắc ứng xử?

Vì sao người xưa coi trọng những quy tắc ứng xử?

Xã hội 9 giờ 50 phút trước
Mướp đắng rất tốt nhưng đối tượng nào nên hạn chế ăn thường xuyên

Mướp đắng rất tốt nhưng đối tượng nào nên hạn chế ăn thường xuyên

Dinh dưỡng 11 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 31/10/2026: Vàng SJC ‘bốc hơi’ 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 31/10/2026: Vàng SJC ‘bốc hơi’ 2,4 triệu đồng/lượng

Đời sống 13 giờ 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 31/10/2026, tiền bạc 'nhiều như lá sung', sự nghiệp tăng tiến, hưởng trọn vinh hoa phú quý

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 31/10/2026, tiền bạc 'nhiều như lá sung', sự nghiệp tăng tiến, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 1/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi Chủ Nhật 1/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 31/10/2026, 3 con giáp chạm đỉnh giàu sang, Thần Tài theo gót, cứ mở mắt ra là có tiền, giàu sang bất tận

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 31/10/2026, 3 con giáp chạm đỉnh giàu sang, Thần Tài theo gót, cứ mở mắt ra là có tiền, giàu sang bất tận

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 1/11/2026, 3 con giáp Thần Tài phù trợ, vượt qua gian khổ, HÁI ĐƯỢC LỘC VÀNG, có lộc cực to, công danh mỹ mãn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 1/11/2026, 3 con giáp Thần Tài phù trợ, vượt qua gian khổ, HÁI ĐƯỢC LỘC VÀNG, có lộc cực to, công danh mỹ mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Về quê vợ ngủ nhờ phòng mẹ, tôi rụng rời khi chạm phải thứ lộm cộm giấu kín dưới chiếu

Về quê vợ ngủ nhờ phòng mẹ, tôi rụng rời khi chạm phải thứ lộm cộm giấu kín dưới chiếu

Sếp ép lấy con gái ông, tôi bèn dắt vợ đến gặp khiến ai nấy rụng rời

Sếp ép lấy con gái ông, tôi bèn dắt vợ đến gặp khiến ai nấy rụng rời

Lấy chồng già U40, đêm tân hôn đang lúc cao trào tôi đưa tay vò tóc anh thì tái mét mặt mày ngã ngửa

Lấy chồng già U40, đêm tân hôn đang lúc cao trào tôi đưa tay vò tóc anh thì tái mét mặt mày ngã ngửa

Một mình gồng gánh nuôi 2 con sau ly hôn, 1 năm sau chồng cũ quay lại đề nghị 1 chuyện làm tôi bàng hoàng gục ngã

Một mình gồng gánh nuôi 2 con sau ly hôn, 1 năm sau chồng cũ quay lại đề nghị 1 chuyện làm tôi bàng hoàng gục ngã

Đêm trước ngày ra tòa ly hôn, mẹ chồng bưng 2 bát mì gọi con xuống ăn rồi hỏi một câu làm cả hai bật khóc

Đêm trước ngày ra tòa ly hôn, mẹ chồng bưng 2 bát mì gọi con xuống ăn rồi hỏi một câu làm cả hai bật khóc

Vui mừng vì vợ vô sinh tự bỏ đi, 3 năm sau gặp lại cô chồng bàng hoàng gục ngã ôm mặt xót xa

Vui mừng vì vợ vô sinh tự bỏ đi, 3 năm sau gặp lại cô chồng bàng hoàng gục ngã ôm mặt xót xa