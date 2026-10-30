Sự kết hợp giữa chuyên môn trong lĩnh vực sức khỏe động vật, kiến thức giáo dục và mạng lưới học đường giúp đưa thông tin phòng bệnh đến đúng đối tượng, đồng thời tạo nền tảng để các hoạt động truyền thông được duy trì và lan tỏa trong cộng đồng.

Boehringer Ingelheim Việt Nam triển khai tập huấn cho giáo viên, nhân viên y tế lan tỏa kiến thức phòng chống bệnh dại đến 65.000 học sinh. Chương trình với sự phối hợp giữa Boehringer Ingelheim Việt Nam, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại học Y dược TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh cùng các trường học tại địa phương.

Bên cạnh việc đào tạo giáo viên và nhân viên y tế để truyền đạt kiến thức phòng bệnh, chương trình còn lồng ghép nội dung này vào hoạt động học tập thông qua các tài liệu phù hợp với lứa tuổi, như truyện, tờ thông tin và bài tập thực hành. Qua đó, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức để chủ động bảo vệ bản thân mà còn có thể chia sẻ những điều đã học với gia đình, góp phần lan tỏa nhận thức phòng chống bệnh dại trong cộng đồng.

Theo kế hoạch năm 2026, tại Tây Ninh, chương trình hướng đến 30.000 học sinh và đào tạo 116 giáo viên, nhân viên y tế trường học. Tại Đồng Tháp, các hoạt động dự kiến tiếp cận 35.000 học sinh và đào tạo 124 nhân sự thuộc hai nhóm này. Tổng cộng, hơn 65.000 học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận kiến thức phòng chống bệnh dại, với sự hỗ trợ của đội ngũ 240 nhân sự được trang bị kiến thức thực tiễn để triển khai hoạt động giáo dục tại địa phương.

Các đội trình bày ý tưởng truyền đạt kiến thức phòng chống bệnh dại cho học sinh

Chương trình áp dụng mô hình “Train-the-Trainer”, theo đó giáo viên và nhân viên y tế được trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng truyền thông để tiếp tục hướng dẫn học sinh nhận biết nguy cơ và thực hành các biện pháp phòng bệnh. Song song đó, các tài liệu giáo dục được thiết kế phù hợp với từng nhóm tuổi, giúp học sinh tiếp nhận kiến thức qua những hình thức gần gũi, dễ hiểu và có thể vận dụng vào cuộc sống hằng ngày.

Việc đưa kiến thức thực tiễn về phòng chống bệnh dại vào môi trường học đường còn tạo điều kiện để thông tin được chia sẻ từ trường học đến gia đình. Khi hiểu cách phòng tránh tiếp xúc nguy hiểm với động vật, nhận biết tình huống phơi nhiễm và tìm kiếm hỗ trợ y tế kịp thời, học sinh có thể trở thành cầu nối giúp người thân chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra, lây từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước bọt của động vật mắc bệnh tiếp xúc với vùng da tổn thương hay niêm mạc. Khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện, bệnh chắc chắn gây tử vong. Tuy nhiên, nguy cơ mắc bệnh có thể được giảm thiểu đáng kể thông qua tiêm phòng cho chó, mèo, kiểm soát nguồn lây trên động vật và xử trí dự phòng kịp thời sau phơi nhiễm.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thuốc Thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam

Với vai trò là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe động vật, Boehringer Ingelheim Việt Nam tiếp tục đóng góp vào nỗ lực phòng chống bệnh dại thông qua sáng kiến STOP Rabies. Bằng việc kết nối chuyên môn, giáo dục học đường và sự tham gia của các đối tác tại địa phương, chương trình hướng đến nâng cao hiểu biết về phòng bệnh cho thế hệ trẻ, đồng thời khuyến khích các gia đình và cộng đồng chủ động thực hiện những biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Thông qua STOP Rabies, Boehringer Ingelheim Việt Nam tiếp tục thúc đẩy cách tiếp cận phòng chống bệnh dại gắn kết sức khỏe động vật, sức khỏe con người và sự tham gia của cộng đồng. Đây cũng là một phần trong nỗ lực dài hạn của doanh nghiệp nhằm đóng góp vào mục tiêu loại trừ bệnh dại và các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu đến năm 2030.