Mạnh Tử Nghĩa thừa nhận áp lực sau thành công của 'Cửu Trọng Tử', tiếc nuối thành tích phim mới

Sao quốc tế 30/10/2026 17:02

Trong buổi livestream ngày 30/10, Mạnh Tử Nghĩa lần đầu chia sẻ về áp lực tâm lý khi bộ phim Thượng Công Chúa lên sóng. Nữ diễn viên thừa nhận thành công trước đó của Cửu Trọng Tử vô tình tạo ra kỳ vọng lớn, khiến cô không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi bước vào dự án mới.

Trong buổi livestream ngày 30/10, Mạnh Tử Nghĩa lần đầu chia sẻ về áp lực tâm lý khi bộ phim Thượng Công Chúa lên sóng. Nữ diễn viên thừa nhận thành công trước đó của Cửu Trọng Tử vô tình tạo ra kỳ vọng lớn, khiến cô không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi bước vào dự án mới. Cô cũng bày tỏ tiếc nuối vì cho rằng tác phẩm xứng đáng đạt được thành tích tốt hơn.

Cụ thể, Mạnh Tử Nghĩa cho biết sức nóng của Cửu Trọng Tử khiến cô chịu nhiều áp lực khi khán giả liên tục đặt hai bộ phim lên bàn cân so sánh. Sau thành công trước đó, nữ diễn viên kỳ vọng Thượng Công Chúa cũng nhận được sự đón nhận tương xứng. Tuy nhiên, kết quả phát sóng ban đầu chưa đạt như mong đợi, khiến cô không khỏi trăn trở.

Mạnh Tử Nghĩa thừa nhận áp lực sau thành công của 'Cửu Trọng Tử', tiếc nuối thành tích phim mới - Ảnh 1

Trước những ý kiến trái chiều về tạo hình trang phục thời Đường trong phim, Mạnh Tử Nghĩa cũng trực tiếp lên tiếng giải thích. Nữ diễn viên cho rằng vóc dáng quá gầy của bản thân là một trong những nguyên nhân khiến trang phục không thể hiện được vẻ đẹp như kỳ vọng. Cô chia sẻ: “Vì tôi quá gầy nên không thể tôn lên được bộ trang phục Đường triều”.

Qua đó, Mạnh Tử Nghĩa phần nào bênh vực đội ngũ sản xuất trước những lời chê bai từ khán giả. Cô tiết lộ ê-kíp đã dành nhiều thời gian chuẩn bị, từ trau chuốt kịch bản đến thiết kế bối cảnh, bắt đầu từ khoảng hai năm trước. Nữ diễn viên hy vọng người xem có thể kiên nhẫn theo dõi diễn biến tiếp theo và tiếp tục dành sự ủng hộ cho tác phẩm.

Thượng Công Chúa chính thức lên sóng độc quyền trên nền tảng Tencent Video từ ngày 23/10. Dù đạt mức nhiệt độ nhất định trên nền tảng, lượng người xem thực tế của phim lại chưa tương xứng. Thành tích ban đầu vì thế không đáp ứng được kỳ vọng dành cho dự án, đặc biệt khi tác phẩm có sự tham gia của Mạnh Tử Nghĩa, gương mặt đang nhận được nhiều sự chú ý sau thành công của Cửu Trọng Tử.

Mạnh Tử Nghĩa thừa nhận áp lực sau thành công của 'Cửu Trọng Tử', tiếc nuối thành tích phim mới - Ảnh 2

Tuy nhiên, phản ứng của khán giả đang có dấu hiệu thay đổi khi các tình tiết quyền mưu dần được triển khai. Một bộ phận người xem đánh giá mạch phim bắt đầu hấp dẫn hơn, các xung đột cũng được đẩy lên rõ nét. Điều này mở ra hy vọng tác phẩm có thể cải thiện sức hút trong những tập tiếp theo.

Với Mạnh Tử Nghĩa, Thượng Công Chúa được xem là dự án quan trọng sau dấu ấn của Cửu Trọng Tử. Những chia sẻ thẳng thắn của nữ diễn viên cho thấy cô đặt nhiều kỳ vọng vào bộ phim, đồng thời vẫn mong nhận được sự ghi nhận từ khán giả dành cho nỗ lực của toàn bộ ê-kíp.

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Thượng Công Chúa trở thành tâm điểm chú ý của màn ảnh Hoa ngữ khi đánh dấu màn tái hợp giữa Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ sau thành công của Cửu Trọng Tử. Lên sóng ngày 23/10, bộ phim nhanh chóng vượt mốc nhiệt độ 24.000 trên Tencent Video sau khoảng hai giờ, đạt đỉnh 24.971 trong ngày đầu tiên và ghi nhận hơn 4 triệu lượt đặt trước.

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