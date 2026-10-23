Mạnh Tử Nghĩa tiết lộ Lý Quân Nhuệ chủ động nhắn tin về chuyện tái hợp sau 'Cửu Trùng Tử'

Sao quốc tế 23/10/2026 00:30

Mạnh Tử Nghĩa mới đây chia sẻ cảm nhận về lần hợp tác thứ hai với Lý Quân Nhuệ trong dự án “Thượng Công Chúa”. Nữ diễn viên cho biết cả hai đều hiểu việc tái hợp trên màn ảnh trong thời gian ngắn sau thành công của “Cửu Trùng Tử” có thể gây ra nhiều ý kiến trái chiều, nhưng vẫn quyết định cùng nhau thử sức.

Mạnh Tử Nghĩa mới đây chia sẻ cảm nhận về lần hợp tác thứ hai với Lý Quân Nhuệ trong dự án “Thượng Công Chúa”. Nữ diễn viên cho biết cả hai đều hiểu việc tái hợp trên màn ảnh trong thời gian ngắn sau thành công của “Cửu Trùng Tử” có thể gây ra nhiều ý kiến trái chiều, nhưng vẫn quyết định cùng nhau thử sức.

Trong buổi livestream quảng bá phim, Mạnh Tử Nghĩa tiết lộ Lý Quân Nhuệ từng nhắn tin trao đổi với cô về quyết định tham gia dự án mới. Theo nữ diễn viên, đối phương rất dũng cảm khi lựa chọn tiếp tục hợp tác, bởi cả hai đều ý thức được sức ép từ khán giả cũng như những tranh luận có thể xuất hiện khi một cặp đôi màn ảnh nhanh chóng tái hợp.

Mạnh Tử Nghĩa cho rằng những phản ứng trái chiều này không nằm ngoài dự đoán. Sau khi “Cửu Trùng Tử” nhận được sự quan tâm của khán giả, hình ảnh của hai diễn viên trong lòng người xem đã gắn liền với tác phẩm trước đó. Vì vậy, việc họ xuất hiện cùng nhau trong một bộ phim khác dễ khiến công chúng đặt lên bàn cân so sánh, từ tạo hình, diễn xuất đến phản ứng hóa học giữa hai nhân vật.

Mạnh Tử Nghĩa tiết lộ Lý Quân Nhuệ chủ động nhắn tin về chuyện tái hợp sau 'Cửu Trùng Tử' - Ảnh 1

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, những tranh luận như vậy thực tế đã xuất hiện và kéo dài trong suốt quá trình ghi hình “Thượng Công Chúa”. Điều này cho thấy sự chú ý dành cho màn tái hợp không chỉ đến từ lượng khán giả yêu thích cặp đôi mà còn tạo thêm áp lực đối với ê-kíp và hai diễn viên chính.

Dù vậy, việc tiếp tục hợp tác cũng mở ra cơ hội để Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ thể hiện những khía cạnh mới trong diễn xuất. Thay vì chỉ lặp lại sức hút từng có ở “Cửu Trùng Tử”, cả hai cần xây dựng màu sắc riêng cho nhân vật và câu chuyện của dự án mới, qua đó thuyết phục khán giả bằng năng lực diễn xuất.

Mạnh Tử Nghĩa tiết lộ Lý Quân Nhuệ chủ động nhắn tin về chuyện tái hợp sau 'Cửu Trùng Tử' - Ảnh 2

Đối với những diễn viên từng tạo được dấu ấn khi đóng cặp, tái hợp là lựa chọn vừa có lợi thế vừa đi kèm thách thức. Sự quen thuộc có thể giúp họ phối hợp ăn ý hơn, nhưng cũng khiến kỳ vọng của người xem tăng cao.

Chia sẻ của Mạnh Tử Nghĩa vì thế thu hút sự chú ý của những khán giả quan tâm đến bộ đôi. Liệu “Thượng Công Chúa” có thể tạo được dấu ấn riêng và vượt qua cái bóng của “Cửu Trùng Tử” vẫn cần được kiểm chứng qua chất lượng tác phẩm và phản hồi của khán giả khi phim lên sóng.

Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa tái hợp trong phim cổ trang mới, ấn định ngày lên sóng

Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa tái hợp trong phim cổ trang mới, ấn định ngày lên sóng

Bộ phim cổ trang ngôn tình Thượng Công Chúa do Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa đóng chính chính thức xác nhận lên sóng ngày 23/10 trên Tencent Video. Tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đánh dấu màn tái hợp của cặp đôi từng được khán giả yêu thích trong Cửu Trọng Tử, đồng thời kết hợp chuyện tình lãng mạn với những âm mưu chốn triều đình.

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