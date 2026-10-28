Bức màn đằng sau bộ quần áo của chị giúp việc mặc ngày tôi về ra mắt

Tâm sự gia đình 28/10/2026 16:00

Đến hôm Hùng chở tôi về thì nói ghé vào nhà một lúc vì có việc. Tôi đã đứng trước cửa nhà anh rồi thì chẳng lẽ lại không vào chào hỏi bố mẹ anh. Đó được xem là ngày đầu tiên tôi ra mắt nhà người yêu. Dù chưa kịp chuẩn bị gì nhiều nhưng tôi vẫn tự tin lắm.

Tôi và Hùng quen nhau trong một lần tình cờ. Tôi vốn là kiểu phụ nữ tự tin, chủ động. Lần đầu nhìn thấy Hùng đã vừa mắt mình, tôi liền đi tới làm quen với anh. Sau đó chúng tôi trò chuyện, gặp gỡ rồi hẹn hò. Càng tìm hiểu Hùng thì tôi càng bị anh thu hút. Hùng là kiểu đàn ông không thích khoa trương, nhưng luôn hấp dẫn. Anh điềm đạm, tinh tế và thật lòng với tôi.

Suốt thời gian yêu nhau, tôi và Hùng luôn thấu hiểu, đồng hành cùng nhau. Chúng tôi chia sẻ và giúp đỡ nhau về cả tinh thần và vật chất. Tôi giúp anh và anh cũng giúp tôi. Nhưng chỉ đến khi quen nhau 3 năm thì tôi mới biết gia cảnh nhà Hùng rất khá giả. Hùng luôn nói anh quý trọng tình cảm của chúng tôi, muốn lấy tôi làm vợ.

Tình cảm của Hùng càng chân thành thì tôi càng bị thuyết phục. Khi tôi xác định tiến tới quan hệ lâu dài với bạn trai thì tôi chủ động gửi quà, gọi điện hỏi han gia đình anh. Trong điện thoại, mẹ anh nói chuyện lịch sự, niềm nở với tôi. Bác ấy luôn nói thích những món quà tôi tặng, tôi cũng thấy yên lòng.

Đến hôm Hùng chở tôi về thì nói ghé vào nhà một lúc vì có việc. Tôi đã đứng trước cửa nhà anh rồi thì chẳng lẽ lại không vào chào hỏi bố mẹ anh. Đó được xem là ngày đầu tiên tôi ra mắt nhà người yêu. Dù chưa kịp chuẩn bị gì nhiều nhưng tôi vẫn tự tin lắm.

Bức màn đằng sau bộ quần áo của chị giúp việc mặc ngày tôi về ra mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy tôi bước vào nhà, bố mẹ anh trông bất ngờ vì không được báo trước. Sau khi Hùng giới thiệu tôi với bố mẹ thì tôi lễ phép chào hỏi, nhanh nhẹn bắt chuyện. Vì sợ mẹ người yêu phải vào bếp vất vả, trước khi vào nhà tôi đã mua sẵn đồ ăn và trái cây.

Lúc tôi và gia đình anh đang trò chuyện vui vẻ thì chị giúp việc đi từ trong bếp ra. Khi nhìn thấy bộ đồ trên người chị ấy, tôi chết sững. Đó rõ ràng là bộ đồ chính tay tôi lựa chọn cẩn thận để tặng cho mẹ của người yêu. Tôi vẫn nghĩ chắc là mẹ của Hùng cho chị ấy mượn chăng?

Nhưng khi tôi để ý nhiều hơn thì phát hiện chị giúp việc còn mang đôi giày, áo khoác, túi xách mà tôi từng tặng mẹ của bạn trai. Tôi giả vờ hỏi nhỏ xem những đồ chị mặc mua từ đâu thì chị giúp việc nói được bà chủ cho, chị ấy còn bảo: “Bà chủ chê những thứ này nhà quê không chịu mặc, nên cứ bảo chị lấy hết, không thì bà cũng vứt đi thôi”. Sau đó, chị giúp việc còn nhỏ giọng khuyên tôi:

“Mẹ chồng tương lai của em kỹ tính lắm, em mua gì tặng bà chủ thì phải là hàng hiệu đắt tiền. Sau này em lấy cậu chủ rồi thì phải lo chuyện sinh con trai đi. Bà chủ quan trọng cháu đích tôn lắm em à”.

Ngay ngày đầu về ra mắt nhà người yêu, những gì chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe khiến tôi thấy hoang mang thật sự. Phải chi mẹ của người yêu nói rằng không thích những món quà tôi tặng. Đằng này, bác ấy khen không ngớt lời, còn nói sẽ xài thật cẩn thận. Cuối cùng, bác ấy lại cho hết người giúp việc, còn nói đó là những thứ quê mùa rẻ tiền. Tôi vừa thấy bị tổn thương, vừa đắn đo về chuyện hẹn hò với Hùng. 

Mọi người có thể cho tôi ý kiến phải làm sao không?

Chồng qua đời mới 2 tuần, người đàn ông lạ bất ngờ xông vào nhà nhìn con tôi rồi đưa đề nghị làm tôi ngã ngửa

Chồng qua đời mới 2 tuần, người đàn ông lạ bất ngờ xông vào nhà nhìn con tôi rồi đưa đề nghị làm tôi ngã ngửa

Từ ngày chồng qua đời, tôi gửi hết tiền bạc của anh vào tài khoản tiết kiệm để dành cho con trai sau này. Ngoài ba hôm làm đám tang cho chồng, gia đình chồng không còn lui tới nhà tôi nữa, càng không giúp đỡ hai mẹ con tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Cú sốc đằng sau tiếng khóc nhà bên khiến người chồng vứt mâm cơm chạy sang

Cú sốc đằng sau tiếng khóc nhà bên khiến người chồng vứt mâm cơm chạy sang

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Mừng 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, giàu có thăng hoa trong tháng 10 âm lịch

Mừng 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, giàu có thăng hoa trong tháng 10 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Từ Nhược Hàm lên tiếng bênh vực nữ chính Ngọc Điệm Thu trước tranh cãi

Từ Nhược Hàm lên tiếng bênh vực nữ chính Ngọc Điệm Thu trước tranh cãi

Sao quốc tế 58 phút trước
Sự thật xé lòng đằng sau lý do chồng nhất quyết không đeo nhẫn

Sự thật xé lòng đằng sau lý do chồng nhất quyết không đeo nhẫn

Tâm sự 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Kể từ ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Bức màn đằng sau bộ quần áo của chị giúp việc mặc ngày tôi về ra mắt

Bức màn đằng sau bộ quần áo của chị giúp việc mặc ngày tôi về ra mắt

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Sau 7 ngày nữa, 3 con giáp được PHẬT độ, đánh đâu thắng đó, mọi việc SUÔN SẺ, tiền tài NHƯ Ý, hậu vận hưởng AN LẠC

Sau 7 ngày nữa, 3 con giáp được PHẬT độ, đánh đâu thắng đó, mọi việc SUÔN SẺ, tiền tài NHƯ Ý, hậu vận hưởng AN LẠC

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ bất ngờ lạnh nhạt, rộ nghi vấn rạn nứt tình cảm

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ bất ngờ lạnh nhạt, rộ nghi vấn rạn nứt tình cảm

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/10/2026, 3 con giáp LIÊN TIẾP đón nhận tin vui, vận may chồng chất, ĐỨNG TRÊN NÚI TIỀN, sự nghiệp tình duyên thuận lợi vô cùng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/10/2026, 3 con giáp LIÊN TIẾP đón nhận tin vui, vận may chồng chất, ĐỨNG TRÊN NÚI TIỀN, sự nghiệp tình duyên thuận lợi vô cùng

Tử vi thứ Năm 29/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Năm 29/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng chấm bảng vàng, vận đỏ như son, LẮM CỦA NHIỀU TIỀN, đời sang trang mới, TIỀN ĐẺ RA TIỀN

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng chấm bảng vàng, vận đỏ như son, LẮM CỦA NHIỀU TIỀN, đời sang trang mới, TIỀN ĐẺ RA TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cú sốc đằng sau tiếng khóc nhà bên khiến người chồng vứt mâm cơm chạy sang

Cú sốc đằng sau tiếng khóc nhà bên khiến người chồng vứt mâm cơm chạy sang

Chồng qua đời mới 2 tuần, người đàn ông lạ bất ngờ xông vào nhà nhìn con tôi rồi đưa đề nghị làm tôi ngã ngửa

Chồng qua đời mới 2 tuần, người đàn ông lạ bất ngờ xông vào nhà nhìn con tôi rồi đưa đề nghị làm tôi ngã ngửa

Lần đầu về ra mắt, nghe mẹ chồng tương lai mắng người yêu đúng một câu mà tôi bỏ chạy

Lần đầu về ra mắt, nghe mẹ chồng tương lai mắng người yêu đúng một câu mà tôi bỏ chạy

Chồng đi công tác xa, đêm muộn tôi rụng rời bật khóc khi lật mở bức ảnh đám tang phơi bày sự thật

Chồng đi công tác xa, đêm muộn tôi rụng rời bật khóc khi lật mở bức ảnh đám tang phơi bày sự thật

Đang yên lành làm mẹ đơn thân, chồng cũ bất ngờ ôm 5 tỷ đến quỳ lụy làm tôi ngã ngửa gục ngã

Đang yên lành làm mẹ đơn thân, chồng cũ bất ngờ ôm 5 tỷ đến quỳ lụy làm tôi ngã ngửa gục ngã

Vừa bước ra khỏi tòa thấy tiểu tam đắc thắng cười khinh, tôi giơ nhẹ tờ giấy làm ả ngã ngửa tái mét

Vừa bước ra khỏi tòa thấy tiểu tam đắc thắng cười khinh, tôi giơ nhẹ tờ giấy làm ả ngã ngửa tái mét