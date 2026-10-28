Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm gây chú ý với loạt tương tác hậu trường Ngọc Điệm Thu

Sao quốc tế 28/10/2026 13:52

Sức hút của một cặp đôi trên màn ảnh không chỉ đến từ diễn biến tình cảm trong phim mà còn được bồi đắp qua những tương tác phía sau máy quay. Với Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm, quá trình hợp tác trong Ngọc Điệm Thu giúp hai diễn viên từ chỗ gần như xa lạ trở nên ăn ý hơn. Những khoảnh khắc cùng chụp ảnh bằng máy ảnh phim, vẽ chân dung đối phương hay tung hứng tại sự kiện giao lưu đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Trong một buổi phỏng vấn, Từ Nhược Hàm tiết lộ cô từng gặp Thừa Lỗi tại Đại hội Weibo cuối năm 2023. Tuy nhiên, cả hai khi đó chưa có nhiều cơ hội trò chuyện. Thừa Lỗi thậm chí không nhớ rõ lần gặp này, mà chỉ nhớ một bữa ăn có sự tham gia của nhà sản xuất và Từ Nhược Hàm.

Lịch trình làm việc cũng khiến hai diễn viên ít có dịp tiếp xúc. Thừa Lỗi thường xuyên đóng phim cổ trang tại Hoành Điếm, trong khi Từ Nhược Hàm chủ yếu tham gia các dự án tình cảm hiện đại và làm việc tại Bắc Kinh. Chỉ khi cùng góp mặt trong Ngọc Điệm Thu, họ mới có điều kiện hiểu hơn về tính cách, nhịp diễn và cách phối hợp của đối phương.

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm gây chú ý với loạt tương tác hậu trường Ngọc Điệm Thu - Ảnh 1

Một trong những chi tiết được chú ý là sở thích chụp ảnh cho nhau bằng máy ảnh phim. Thừa Lỗi vốn yêu thích nhiếp ảnh và có kinh nghiệm sử dụng nhiều thiết bị, từ máy ảnh phim, máy ảnh kỹ thuật số đến máy ảnh lấy liền Polaroid. Qua ống kính của anh, Từ Nhược Hàm mang vẻ đẹp dịu dàng, gợi liên tưởng đến nữ chính trong những bộ phim dân quốc. Ngược lại, hình ảnh Thừa Lỗi do bạn diễn ghi lại lại tạo cảm giác mạnh mẽ, phù hợp với hình tượng thiếu soái trong phim.

Nếu Thừa Lỗi lưu giữ những khoảnh khắc bằng nhiếp ảnh, Từ Nhược Hàm lại thể hiện khả năng hội họa. Tốt nghiệp chuyên ngành phim hoạt hình tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nữ diễn viên từng khiến khán giả thích thú khi phác họa nhân vật Ngu Sưởng Hiên do Thừa Lỗi đảm nhận trong chưa đầy một phút tại sự kiện giao lưu.

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm gây chú ý với loạt tương tác hậu trường Ngọc Điệm Thu - Ảnh 2

Sự ăn ý của cả hai còn thể hiện qua cách tiếp cận nhân vật. Thừa Lỗi nhìn nhận Ngu Sưởng Hiên là người mang trong mình cả tham vọng lẫn chân tình giữa thời loạn, trong khi Từ Nhược Hàm khắc họa Diệp Bình Quân như một người phụ nữ tỉnh táo và kiên cường. Những góc nhìn này góp phần làm rõ tính cách của hai nhân vật và tạo cơ sở cho sự phối hợp trên màn ảnh.

Đáng chú ý, hai diễn viên còn gọi nhau bằng biệt danh thời thơ ấu là “Đông Đông” và “Tây Tây”, đồng thời cùng chơi trò ghép thành ngữ liên quan đến hai chữ này. Từ đó, người hâm mộ đặt tên chung cho cặp đôi là “Thừa Đông Nhược Tây”, kết hợp tên hai diễn viên với biệt danh riêng của họ.

Những tương tác hậu trường giúp Ngọc Điệm Thu có thêm sức hút bên cạnh câu chuyện trên phim. Dù sự thân thiết trong công việc không đồng nghĩa với tình cảm ngoài đời, quá trình phối hợp tự nhiên giữa Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm vẫn là yếu tố khiến khán giả mong chờ những màn kết hợp tiếp theo của cả hai.

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